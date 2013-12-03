Jan Erik Mikalsen blir INTRO komponist

Flere norske musikkorganisasjoner bidrar til en internasjonal presentasjon av Mikalsen i perioden 2014-16.

Jan Erik Mikalsen ble i dag utnevnt til INTRO komponist for perioden 2014-16. Mikalsen er 34 år, født i Kristiansund og bosatt i Oslo. Han er utdannet ved Griegakademiet i Bergen og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København.

Mikalsen har fått bestillinger og fremførelser i de fleste norske symfoniorkestre, og har vært fremført med flere utenlandske ensembler og ved festivaler som Nordiske Musikkdager, Radio France Festivale Présences, Festival Pablo Casals m.fl. I 2012 gikk hans orkesterverk Parts II, som ett av fire, til finalen med Tokyo Filharmoniske Orkester i Toru Takemitsu Composition Award (juryformann Salvatore Sciarrino). Det samme verket ble tildelt Tonos Edvardpris for 2012.

Les også:

Mikalsen har samarbeidet med video- og billedkunstnere som Bård Ask, Ingrid Torvund og Anna Daniell og gjorde seg i november gjeldende i kunstprosjektet Yes Nix under Performa i New York sammen med billedkunstneren Tori Wrånes.

INTROs jury, som bestod av Lars Petter Hagen (Ultima), Bjørn Bolstad Skjelbred (Norsk Komponistforening), Anne Hilde Neset (nyMusikk) og Hilde Holbæk-Hanssen (Music Norway), uttaler følgende:

Les også:

«Jan Erik Mikalsen har, sin unge alder til tross, en variert og omfangsrik produksjon å bygge videre på. Han har en personlig stemme som, ved siden av tradisjonelt instrumentarium, gjerne materialiserer seg gjennom bruk av uvanlige instrumenter som glassharmonika, ondes martenot – eller sag. Mikalsen har skaffet seg et ståsted i norsk musikkliv og en internasjonal erfaring som gjør at dette er riktig et tidspunkt til å satse på en videre karriere ut av landet.»

INTRO komponist er et treårig lanseringsprogram for en norsk komponist. Ordningen er et samarbeid mellom Music Norway, nyMusikk, Ultima og Norsk Komponistforening og er støttet av Utenriksdepartementet.