Internasjonal i alle sjangrar?

Medan Jazzintro og Intro-folk har levd vidare har ingen institusjon teke over Intro-klassisk. Då blir det heller ingen internasjonal Intro-klassisk.

Rikskonsertane si offentlege konsertverksemd vart nedlagt i 2012. I 2013 vart det endeleg bestemt at dei ikkje lenger skal arbeida med Intro-programma, som var lanseringssatsingar for unge utøvarar.

Beslutninga har hatt ulike utslag.

— Det at Rikskonsertane trekte seg ut av Intro-programma resulterte i nokre praktiske endringar for oss, men ingen stor dramatikk, seier Camilla Slaattun Brauer i Norsk jazzforum.

Forumet og dei fem store jazzfestivalane var frå starten tett involvert i Jazzintro, og har halde fram med å leggja til rette for rekrutteringa av unge. Jazzintro 2014 vart lyst ut i førre veke.

Mopti var Jazzintro-utøvarane i 2012. Foto: Lars Opstad

FolkOrg vidareførte Intro-folk i 2012 (FolkOrg har førebels ikkje informert oss om vidare planer for ordninga red. anm.), medan Intro-klassisk har stått på vent i fleire år.

Årsaka er at ingen organisasjon har teke ansvaret for Intro-klassisk. I fjor signaliserte Arnfinn Refsdal i Rikskonsertene von om å finna ein ny «eigar». Men no fortel han til Ballade at Rikskonsertene ikkje lenger har i oppgåve å sikra denne ordninga.

— Me ynskjer framleis å gjera ein jobb for unge musikarar i dag, men finn det hensiktsmessig å legga dette tettare opp til det som er vår dominerande konsertverksemd, konsertar for barn og unge, og den formidlingskompetansen som er utvikla i den samanhengen, seier han til Ballade.

Krev samarbeid

Rikskonsertane sine offentlege konsertmidlar vart overført til musikarordninga i Kulturrådet. I tillegg kom midlar frå Utanriksdepartementet. Desse skal Music Norway no forvalta.

— Intro-komponist er utlyst for som første internasjonale satsing. Kva er planane for dei andre Intro-ordningane?

— Intro komponist var reindyrka i MIC (som er slått saman med MEN til Music Norway, red anm). Den var godt forankra og definert i MIC, og hadde ein modell for internasjonalisering. Derfor har det gått raskt å komma i gang, seier direktør i Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog.

— Parallelt har me dialog med organisasjonane innan jazz og folkemusikk som driv intro-programma vidare nasjonalt. Det er stor interesse for å laga ein internasjonal versjon av programmet, men det er viktig at me brukar tid til å sjå på kva behov som finst i den enkelte sjangeren, seier ho.

— Er det nokon plan for Intro-klassisk?

— Den internasjonale ordninga må vera basert på samarbeid med organisasjonar som tek seg av den nasjonale delen av lanseringa. Det er ikkje snakk om mykje midlar, så me vil sikra at dei blir brukt på ein god måte. Me ser etter samarbeid der fleire går inn med sine nettverk og sin kompetanse.

— For oss er det også viktig å finna løysingar som kan svare på eit behov i marknaden, og som går i møte det som musikklivet sjølve ser på som utfordringar. Me ynskjer å sjå på det heilskaplege biletet, til dømes kva som finst av løysingar frå før av. Derfor tek dette noko lenger tid, seier Finnskog.