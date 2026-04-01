Anders Odden (halvt synlig til venstre), Kjetil Manheim og Raymond Egge (med mic) på liveinnspilling av podkasten om KI og musikk, nå publisert i vår podkast, Ballade radio. Samtalen fant sted på Kniven Bar i desember. (Foto: Guro Kleveland/Ballade)

KI-ens inntog: – Du må velge hvordan du ser på det, konservativ, eller nye muligheter?

Siri Narverud Moen skriver om å lytte til det uvante. Om at folkemusikken har gjort noe eksplosivt med norsk musikk, de siste årene.
01.04.2026
Siri Narverud Moen, Guro Kleveland

– En gamechanger. Hør metal-legendene dypdykke i hva det betyr at kunstig intelligens definitivt er en del av en musikers hverdag.

I en ny podkastepisode fra Ballade radio kan du høre to som tar til orde for å se på kunstig intelligens som en del av en hverdag, uansett egen mening. Anders Odden (Cadaver, Mistra, med flere) er komponist og musiker med bakgrunn fra flere musikkorganisasjoner og avsender av flere innlegg om kunstig intelligens på Ballade.

Hør Ballade radio-episoden på Soundcloud

Hør Ballade radio-episoden på Spotify

Hva skjer med musikkbransjen og lytterne, feltet og kunsten i møte med KI-generert musikk? Når vi ikke lenger kan skille helsyntetiske komposisjoner fra musikk laget av mennesker? Utviklingen går så raskt at fabuleringer om fremtiden ikke lenger er science fiction, men kan vise seg å slå til. Er det et poeng å sloss imot noe, eller er de allerede godt planta i arkivet, alle som skaper?

– Hver morgen setter jeg meg ned med en idé, og hvis jeg begynner å spille inn det jeg sitter og «noodler med», kan programmet lage absolutt alt mulig. Det finnes ikke en sjanger den ikke kan imitere. I høst klarte Sunos algoritme å generere stems og MIDI-filer. Da skifta hele næringskjede-aspektet seg ved KI, sier Anders Odden i denne episoden av Ballade radio.

Oddens første innlegg i vinter satte i gang en omfattende debatt der lesere generelt og mange fra norsk musikkliv diskuterte egne holdninger til den kunstige intelligensens rolle. I denne podkasten møter Odden gründer og musiker Kjetil Manheim – også kjent som Mayhems første trommeslager – til livesamtale og diskusjon på Kniven i Oslo.

– Utrolig mange kommer til å bli akterutseilt om de ikke henger seg på dette. Hvis ikke dette er et veiskille, veit ikke jeg. Da tenkte jeg at jeg må spre ordet litt, folk må begynne å følge litt mer med på dette, beskriver Odden i starten av samtalen.

Kjetil Manheim skapte i vinter reaksjoner med innleggene «Kampen om ‘ekte’ musikk er allerede tapt – heldigvis» og «Kunstig intelligens dreper varen, men kan frigjøre kunsten».

I denne podkasten følger Manheim opp med at de fleste må velge hvordan de vil se på det; konservativt, eller som nye muligheter.

Podkastsamtalen med Anders Odden og Kjetil Manheim ledes av Raymond Egge (leder av Inryma, interesseorganisasjonen for rytmisk musikk i Akershus). Arrangementet var et samarbeid mellom Kniven Bar, Inryma og Ballade.

Ballade radio finner du på alle plattformer folk oftest finner sine podkaster, og her kan du se – og lytte til – episodene samlet.

KI og musikk er også et flammende tema på den påskeaktuelle Inferno Music Conference under årets Infernofestival (1.-5. april), og her deltar Kjetil Manheim i samtalen «Selling a Product, Not a Passion: AI as a Disrupter in Music and Art».

Relaterte saker

Kjetil Manheim på konsert med Mayhem i Polen

Kunstig intelligens dreper varen, men kan frigjøre kunsten

INNLEGG: Det er betryggende at vi deler bekymringen for menneskets plass i musikken, skriver Kjetil Manheim i sitt svar til...

Kjetil Manheim

Kampen om «ekte» musikk er allerede tapt – heldigvis

INNLEGG: Vi må slutte å være redde for verktøyet. La oss heller konkurrere på det maskinene er dårligst på: Å...

Anders Odden i Tomb Studio

KI i musikken: Blir reglene en papirtiger?

INNLEGG: Hvordan skal en forvaltningsorganisasjon kunne overprøve om en beat stammer fra en 19-åring, eller generert av en serverpark? Musiker...

Anders Odden 2025 Tomb Studio

AI-musikk etter ett år med Suno: Slik rydder verktøyet i min egen musikkforståelse

KRONIKK: Det eneste som betyr noe i musikk nå er ditt unike ståsted og uttrykk, skriver musiker Anders Odden. Her...

Anders Odden

Er musikk gøy å lage?

INNLEGG: Suno-sjefen mener «musikk ikke er gøy». Derfor er drømmen om platekontrakt død.

Willy Martinsen er kommunikasjonsdirektør i Tono

KI-assistert musikk har opphavsrett, KI-generert ikke 

INNLEGG: Hvor mye menneskelig skapende innsats må til før musikk skapt med hjelp av kunstig intelligens får opphavsrett? TONOs Willy Martinsen...

