– En gamechanger. Hør metal-legendene dypdykke i hva det betyr at kunstig intelligens definitivt er en del av en musikers hverdag.

I en ny podkastepisode fra Ballade radio kan du høre to som tar til orde for å se på kunstig intelligens som en del av en hverdag, uansett egen mening. Anders Odden (Cadaver, Mistra, med flere) er komponist og musiker med bakgrunn fra flere musikkorganisasjoner og avsender av flere innlegg om kunstig intelligens på Ballade.

Hør Ballade radio-episoden på Soundcloud

Hør Ballade radio-episoden på Spotify

Hva skjer med musikkbransjen og lytterne, feltet og kunsten i møte med KI-generert musikk? Når vi ikke lenger kan skille helsyntetiske komposisjoner fra musikk laget av mennesker? Utviklingen går så raskt at fabuleringer om fremtiden ikke lenger er science fiction, men kan vise seg å slå til. Er det et poeng å sloss imot noe, eller er de allerede godt planta i arkivet, alle som skaper?

– Hver morgen setter jeg meg ned med en idé, og hvis jeg begynner å spille inn det jeg sitter og «noodler med», kan programmet lage absolutt alt mulig. Det finnes ikke en sjanger den ikke kan imitere. I høst klarte Sunos algoritme å generere stems og MIDI-filer. Da skifta hele næringskjede-aspektet seg ved KI, sier Anders Odden i denne episoden av Ballade radio.

Oddens første innlegg i vinter satte i gang en omfattende debatt der lesere generelt og mange fra norsk musikkliv diskuterte egne holdninger til den kunstige intelligensens rolle. I denne podkasten møter Odden gründer og musiker Kjetil Manheim – også kjent som Mayhems første trommeslager – til livesamtale og diskusjon på Kniven i Oslo.

– Utrolig mange kommer til å bli akterutseilt om de ikke henger seg på dette. Hvis ikke dette er et veiskille, veit ikke jeg. Da tenkte jeg at jeg må spre ordet litt, folk må begynne å følge litt mer med på dette, beskriver Odden i starten av samtalen.

Kjetil Manheim skapte i vinter reaksjoner med innleggene «Kampen om ‘ekte’ musikk er allerede tapt – heldigvis» og «Kunstig intelligens dreper varen, men kan frigjøre kunsten».

I denne podkasten følger Manheim opp med at de fleste må velge hvordan de vil se på det; konservativt, eller som nye muligheter.

Podkastsamtalen med Anders Odden og Kjetil Manheim ledes av Raymond Egge (leder av Inryma, interesseorganisasjonen for rytmisk musikk i Akershus). Arrangementet var et samarbeid mellom Kniven Bar, Inryma og Ballade.

Ledige stillinger Høstscena og Fjord Cadenza Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig + Produksjonsleder / produsent Møre og Romsdal | 20.04.26 Nord universitet Ph.d.-stipendiat i musikkpedagogikk – med fokus på kreativ bruk av AI i musikkpedagogiske kontekster Trøndelag | 30.04.26 Rødde Folkehøgskole Medlærer musikklinja Beats Production Trøndelag | 15.04.26 Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Se alle stillinger

Ballade radio finner du på alle plattformer folk oftest finner sine podkaster, og her kan du se – og lytte til – episodene samlet.

KI og musikk er også et flammende tema på den påskeaktuelle Inferno Music Conference under årets Infernofestival (1.-5. april), og her deltar Kjetil Manheim i samtalen «Selling a Product, Not a Passion: AI as a Disrupter in Music and Art».