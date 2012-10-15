Kunstmusikk

Intro-klassisk fortsatt på vent

Publisert
15.10.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Det er tre år siden siste prøvespill for Intro-klassisk. Rikskonsertene håper på avklaring før jul.

Lanseringsprogrammet Intro-klassisk ble lagt på is i 2011, da det ble kjent at Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet skulle legges ned — etter at prøvespillet for 2010 også var utsatt på grunn av omlegging av programmet.

Nå er det tre år siden siste prøvespill ble holdt, og fremtiden for Intro-klassisk er fortsatt usikker.

– Det var vanskelig å dra det hele i gang igjen når vi ikke visste hvordan Rikskonsertenes framtid ville bli, sier Arnfinn Refsdal, seniorrådgiver i Rikskonsertene.

Rikskonsertenes debutantprogrammer går helt tilbake til 1972 — blant annet som «Årets debutant» og «debutstøtte-ordningen». Intro-klassisk har vært en årlig aktivitet hos Rikskonsertene siden 2000, og har gjennom konsertturneene fungert som en nasjonal og internasjonal lanseringsplattform for unge musikere.

Men selv om det står stille for Intro-klassisk, er Rikskonsertenes to andre introprogrammer, Jazzintro og Intro-folk i full gang.

– Hvorfor ikke Intro-klassisk?

– I Jazzintro og Intro-folk har vi sterke og gode samarbeidspartnere i henholdsvis Norsk Jazzforum og Folkorg. Blant annet har Norsk Jazzforum kunnet overta den offentlige turneen for vinnerne av Jazzintro, en turné som Rikskonsertene tidligere hadde ansvaret for, sier Refsdal.

Mangler samarbeidspartner

Refsdal forteller at Intro-klassisk de senere årene har manglet en fast samarbeidspartner, og at programmet i større grad har blitt drevet av Rikskonsertene alene.

– Derfor ble usikkerheten om Rikskonsertenes framtid og frafallet av de offentlige konsertene av større betydning her, sier Refsdal.

– Da omleggingen kom, følte vi at det var riktig å avvente. Omstillingsprosessen har vært tidkrevende, og vi har i tillegg fått ny direktør. Det var nødvendig først å omsette vårt nye mandat i en strategiplan for organisasjonen, legger han til.

Formidlingskonserter?

Refsdal vil ikke komme med noen konkrete alternativer for Intro-klassisks fremtid, men viser til at det nå er skolekonserter og formidlingskonserter som står sentralt i Rikskonsertenes virke.

– Det er først nå vi har anledning til å sette oss ned med dette, så det er vanskelig å definere konkrete muligheter ennå. Våre konserter er nå i overveiende grad oppsøkende av karakter, og Rikskonsertene har i særlig grad utviklet en formidlingskompetanse som kan være av verdi for de unge musikerne.

– Er det fare for at programmet kan legges ned?

– Vi setter oss ned nå med tanke på å få dette til. At det blir en fortsettelse, er jeg ganske trygg på. Spørsmålet er bare hvilken form den får. Et par måneder til nå, så vet vi mer.

– Vil det bli prøvespill for Intro-klassisk-i 2013?

– Jeg håper det.

