Kunstmusikk

Vil heve arrangørene

Publisert
06.06.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Foreningen Klassisk skal fylle rommet etter Rikskonsertene.

Musikkens Venners Landsforbund (MVL) ble stiftet i 1947. Nå har foreningen startet tilpasningen til en ny virkelighet etter at Rikskonsertenes offentlige konserttilbud er lagt ned.

MVL har skiftet navn til Klassisk i takt med at foreningen nå også åpner for at ikke bare frivillig arrangører, men også profesjonelle, kan bli medlem i foreningen.

— Bakgrunnen for det er dels debatten om Rikskonsertene. Vi så oss rundt og spurte oss selv hvem snakker vår sak? Norsk Rockforbund, Folkorg og Norsk Jazzforum var der, men vi så ingen på det klassiske feltet, og at vi var den eneste organisasjonen som tilnærmet kunne kalle seg landsdekkende på det dette området, sier Åsne Kvamme, som er daglig leder.

Les også:

Samarbeid

Foreningen har fått signaler både fra Norsk kulturråd og Kulturdepartementet at en pådriver for klassiskarrangører har vært savnet. Klassisk ønsker nå å stimulere til samarbeid mellom arrangørene.

— Vi tenker også å kartlegge hvem finnes, og ikke minst hvor det ikke finnes arrangører. I MVL har det vært et veldig sterkt pådriv for å få gode klassiske konserter på mindre steder som kanskje ikke har et kulturhus. Her har vi en jobb med å få opp arrangører der det ikke er noen. Vi ser at det er mange sterke arrangører, men det har vært samarbeidet i liten grad og man har ikke samarbeidet på nasjonalt plan, sier Kvamme.

Følg musikkdebatten: Ballade på Twitter

Klassisk ser det også som sin oppgave å heve kvaliteten på arrangørene.

— Det dukker opp mange gode utøvere, men ikke arenaer som yter rettferdighet til disse. Det arrangørtekniske vil vi heve nivået på, og det er lettere når vi er flere. Gjennom det kan vi nå flere med musikken og få et større publikum og et nytt publikum.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Rikskonsertene leverte kvalitetsproduksjoner, mener Kvamme. Når får man ikke lenger kvalitetssikrede tilbud. Hun mener det nå er behov for å styrke produsentlinjen på det klassiske feltet, og vil jobbe med dette politisk for å få gehør.

— Sjangeren kan lide av at det blir veldig konservativt og at det kan stivne litt. Kanskje er ikke det det beste for å treffe nytt publikum. Skal man treffe et yngre publikum må man formidle på en måte de er mer vant til, sier hun.

Les også:

Krevende for frivillige

At Rikskonsertene ikke leverer på dette feltet lenger er både positivt og negativt, mener Kvamme.

— Det er positivt med et større mangfold, men vi har et sterkt hjerte for våre frivillige arrangører. For de som arrangerer konserter på fritiden er dette krevende og for dem er det negativ. Man må ha tid og kapasitet, og man må få midler til å leie inn et produsentledd.

Den kunstneriske kompetansen må også bygge si kulturhusene nå, mener Kvamme.

— Det er positivt at det tvinger seg fram at man må være mer kreativ som arrangør. Vi har allerede turneer for førskolebarn og et turnésamarbeid med Barrat-Due der vi sender en gruppe av deres studenter på turné, men vi ser for oss det vil være veldig langt fram til vi kan drive med større turnéleggervirksomhet, sier Kvamme, som skal bidra til å kartlegge hva som finnes av regionale nettverk som musikere og managere kan legge turneer innenfor.

— Det er også positivt for vår sjanger at musikerstøtten er åpen for oss, der den tidligere var forbeholdt rytmisk musikk, sier Kvamme.

GenreKunstmusikkKlassisk

Relaterte saker

Illustrasjonsbilde konsert

Etter Rikskonsertene

INNLEGG: Programmet vårt var som regel bygd rundt RK-konsertene. Men var det noe bra, spør Jon Gotteberg, leder for Stryn...

Trappeoppgangen i Kilden

Hjemme alene

Nå skal Kulturhusene klare seg selv. Var ikke Rikskonsertene så viktige allikevel?

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, under innvielsen av det nye flygelet i Aulaen

"Norges beste flygel"

Aulaens nye flygel fikk kjørt seg under innvielseskonserten. Samtidig fikk utøverne vist hvor store ulikheter som faktisk finnes mellom klaversolister...

Sara Övinge og Catharina Chen

Intro-klassisk fortsatt på vent

Det er tre år siden siste prøvespill for Intro-klassisk. Rikskonsertene håper på avklaring før jul.

Line Endresen, daglig leder i Norsk Rockforbund

Den viktige helårsarrangøren

INNLEGG: Kulturpolitikken ser ikke sammenhengen mellom festivaler og helårsarrangører, skriver Line Endresen i Norsk Rockforbund. Idag debatteres veien videre for...

Flere saker

Torbjørn Ingvaldsen, Else Blom og Johannes Hafnor.

Dette forventer DKS-lederne av den nye etaten

Bedre synlighet, et samlet kultur- og skolefelt, og en satsning på lokalt selvstyre. Det står på ønskelisten til disse tre...

Bjørg Eriksen

Fond for utøvende kunstnere uenig i Gramos virkelighetsbeskrivelse

Tilsvar til Ballades intervju med Hans Ole Rian i MFO torsdag 7. juni.

Dei Kjenslevare

Den mest framoverlente musikken i dette landet kjem frå lyttande folkemusikarar

Heile vegen små variasjonar. Ballade assosierer seg langs lange, historiske linjer og menneskets samspel med naturen igjennom to viktige nye,...