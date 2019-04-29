Æresgjest: – Ville se kronen på verket

Sverre Lunde er Music Norways æresgjest på Jazzahead i Bremen. Når Norge først ble partnerland var det viktig å ha en av norsk jazz’ viktigste støttespillere på plass.

– Det er fabelaktig å være tilbake og treffe alle mine venner fra fjern og nær etter å ha vært pensjonist i ett års tid, sier Lunde og smiler bredt.

Han startet som seniorrådgiver i Utenriksdepartementet i 2005, med ansvar for musikkområdet i departementets kulturseksjon. Jazzahead startet året etter. Og siden har de gått hånd i hånd.

Lunde har vært med på å få støtteordninger på plass, men også vært drivkraft og muliggjører av prosjekter som for eksempel JazzCD.no-serien. Jazzahead har vært en naturlig arena for diplomaten å dyrke sitt jazzengasjement og spleise norske artister med tyske samarbeidspartnere.

Da Lunde gikk av med pensjon i desember 2017 betød det egentlig slutten på de årlige turene til Bremen også. Men da Norge ble offisielt partnerland var det naturlig å gjøre et comeback.

– Det er få som har gjort mer for norsk jazz enn Sverre Lunde. Det er selvfølgelig at han skal være årets æresgjest på Jazzahead for Norge, sier Aslak Oppebøen i Music Norway, som inviterte og skaffet akkreditering på vegne av Lunde.

– Jeg tror ikke vi får en tilsvarende personlighet som han tilbake i departementene noen gang, så han må vi ta godt vare på, legger Oppebøen til.

– Helt vanvittig!

I helga kunne Lunde ikke bare henge med venner og nyte musikken, men også se hvordan målrettet arbeid har gitt resultater.

– Gjennom årene har vi bygd opp en god plattform i samarbeid med Peter Schulze (en av festivalens to kunstneriske ledere, journ. anm.), som har ført til at vi alltid har hatt noen nøkkelband med på festivalen. Men årets utgave har vært helt eventyrlig. Norwegian Night har jeg ikke sett maken til! Jeg så syv av de åtte konsertene og det var fullstappa over alt! Helt vanvittig!

– Om du skal sammenligne med tidligere år?

– Mitt inntrykk er at det er større oppslutning. Jeg har sjelden sett at alle konsertene i de store hallene her er stappfulle. Så dette har vært vellykket. Jazzahead har vokste seg veldig stort. Jeg vet ikke om det er noen større evenementer av denne typen i det hele tatt i verden i dag. Du har Winter Jazzfest i New York som er svære greier. Men her i Bremen tror jeg det omsettes for ganske mange millioner. Jeg kjenner Per-Kristian Rekdal i Musikkprofil og Kjell Kalleklev godt, og de er rimelig aktive her og selger sine artister så det spruter.

Spår tysk gjennombrudd

Lunde tror fokuset vil gi norsk jazz ytterligere et løft i Tyskland, men tror også andre markeder vil få opp øynene for hva vi har å tilby.

– Flere vil bli oppmerksomme på hva vi har for noe av toppfolk og gode utøvere. Jeg tror den runden med Norwegian Night på torsdag var helt unik, og jeg tror ikke vi kunne fått mer ut av det enn vi gjorde. Så jeg vil tro det blir mye spillejobber fremover for mange av aktørene.

Han tror til og med at han kan ha vært vitne til et tysk gjennombrudd.

– Konserten til Hedvig Mollestad Trio var fantastisk. I røde glinsende kjoler spilte de skjorta av hverandre. Dette kan kanskje være det store gjennombruddet i Tyskland for Mollestad?

– Kommet dit vi ønsker å være

Rypdal, Garbarek, Krog og Andersen har brøyta vei, og nå tar Tyskland imot den nye generasjonen, mener Lunde.

– Jeg husker jeg var på Jazzfest Berlin for åtte-ni år siden hvor vi hadde et sånt nettverksmøte med tysk bransje på jazzklubben Quasimodo. Mathias Eick spilte, og det var smekkfullt. Folk slapp han nesten ikke av scenen. Jeg var helt forundret. Allerede da var han et stort navn i Tyskland, og det har bare ballet på seg. Akkurat som det har gjort for andre også, som Solveig Slettahjell, og ikke minst Silje Nergaard. Det er et enormt marked, og vi har et fotfeste nå som er veldig bra.

Hvordan ser fremtiden til norsk jazz ut?

– Ja, den ser jo lysere ut enn noen sinne såvidt jeg kan se, humrer Lunde.

Kommer du tilbake neste år?

– Det får vi se. Det er mulig. Kanskje. Det var ihvertfall viktig å være her i år mens det var norsk fokus. For å se kronen på verket, og at vi har kommet dit vi ønsker å være.