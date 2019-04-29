Æresgjest: – Ville se kronen på verket

29.04.2019
Thomas Kolbein Bjørk Olsen

Sverre Lunde er Music Norways æresgjest på Jazzahead i Bremen. Når Norge først ble partnerland var det viktig å ha en av norsk jazz’ viktigste støttespillere på plass.

Det er fabelaktig å være tilbake og treffe alle mine venner fra fjern og nær etter å ha vært pensjonist i ett års tid, sier Lunde og smiler bredt.

Han startet som seniorrådgiver i Utenriksdepartementet i 2005, med ansvar for musikkområdet i departementets kulturseksjon. Jazzahead startet året etter. Og siden har de gått hånd i hånd.

Lunde har vært med på å få støtteordninger på plass, men også vært drivkraft og muliggjører av prosjekter som for eksempel JazzCD.no-serien. Jazzahead har vært en naturlig arena for diplomaten å dyrke sitt jazzengasjement og spleise norske artister med tyske samarbeidspartnere.

Da Lunde gikk av med pensjon i desember 2017 betød det egentlig slutten på de årlige turene til Bremen også. Men da Norge ble offisielt partnerland var det naturlig å gjøre et comeback.

Det er få som har gjort mer for norsk jazz enn Sverre Lunde. Det er selvfølgelig at han skal være årets æresgjest på Jazzahead for Norge, sier Aslak Oppebøen i Music Norway, som inviterte og skaffet akkreditering på vegne av Lunde.

Jeg tror ikke vi får en tilsvarende personlighet som han tilbake i departementene noen gang, så han må vi ta godt vare på, legger Oppebøen til.

Helt vanvittig!
I helga kunne Lunde ikke bare henge med venner og nyte musikken, men også se hvordan målrettet arbeid har gitt resultater.

Gjennom årene har vi bygd opp en god plattform i samarbeid med Peter Schulze (en av festivalens to kunstneriske ledere, journ. anm.), som har ført til at vi alltid har hatt noen nøkkelband med på festivalen. Men årets utgave har vært helt eventyrlig. Norwegian Night har jeg ikke sett maken til! Jeg så syv av de åtte konsertene og det var fullstappa over alt! Helt vanvittig!

– Om du skal sammenligne med tidligere år?
Mitt inntrykk er at det er større oppslutning. Jeg har sjelden sett at alle konsertene i de store hallene her er stappfulle. Så dette har vært vellykket. Jazzahead har vokste seg veldig stort. Jeg vet ikke om det er noen større evenementer av denne typen i det hele tatt i verden i dag. Du har Winter Jazzfest i New York som er svære greier. Men her i Bremen tror jeg det omsettes for ganske mange millioner. Jeg kjenner Per-Kristian Rekdal i Musikkprofil og Kjell Kalleklev godt, og de er rimelig aktive her og selger sine artister så det spruter.

Lunde vender tilbake. Etter et år som pensjonist gjør han comeback på Jazzahead som Music Norways æresgjest (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Spår tysk gjennombrudd
Lunde tror fokuset vil gi norsk jazz ytterligere et løft i Tyskland, men tror også andre markeder vil få opp øynene for hva vi har å tilby.

Flere vil bli oppmerksomme på hva vi har for noe av toppfolk og gode utøvere. Jeg tror den runden med Norwegian Night på torsdag var helt unik, og jeg tror ikke vi kunne fått mer ut av det enn vi gjorde. Så jeg vil tro det blir mye spillejobber fremover for mange av aktørene.

Han tror til og med at han kan ha vært vitne til et tysk gjennombrudd.

Konserten til Hedvig Mollestad Trio var fantastisk. I røde glinsende kjoler spilte de skjorta av hverandre. Dette kan kanskje være det store gjennombruddet i Tyskland for Mollestad?

Sverre Lunde er stolt over norsk jazz (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Kommet dit vi ønsker å være
Rypdal, Garbarek, Krog og Andersen har brøyta vei, og nå tar Tyskland imot den nye generasjonen, mener Lunde.

Jeg husker jeg var på Jazzfest Berlin for åtte-ni år siden hvor vi hadde et sånt nettverksmøte med tysk bransje på jazzklubben Quasimodo. Mathias Eick spilte, og det var smekkfullt. Folk slapp han nesten ikke av scenen. Jeg var helt forundret. Allerede da var han et stort navn i Tyskland, og det har bare ballet på seg. Akkurat som det har gjort for andre også, som Solveig Slettahjell, og ikke minst Silje Nergaard. Det er et enormt marked, og vi har et fotfeste nå som er veldig bra.

Hvordan ser fremtiden til norsk jazz ut?
– Ja, den ser jo lysere ut enn noen sinne såvidt jeg kan se, humrer Lunde.

Kommer du tilbake neste år?
– Det får vi se. Det er mulig. Kanskje. Det var ihvertfall viktig å være her i år mens det var norsk fokus. For å se kronen på verket, og at vi har kommet dit vi ønsker å være.

Stor da. Stor nå. Sverre Lunde forteller at han så Mathias Eick på Jazzfest Berlin for åtte-ni år siden. Da ville ikke publikum la ham gå av scenen. Denne helga spilte Eick på den norske gallakonserten under Jazzahead (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Jazzahead: Ikke et ledig sete for Gard Nilssen's Acoustic Unity i Messehall

Fulle hus for Norwegian Night i Bremen

Ausverkauft! Det var stinn brakke da Jazzahead offisielt åpnet i går kveld med en serie av norske konserter. Under åpningsseremonien...

Lars Saabye Christensen var blant åpningstalerne på Jazzahead

Jazz er noe som ennå ikke finnes

Hva er egentlig jazz? Og hva gjør den med oss? Lars Saabye Christensen filosoferte poetisk over temaet i en spesialskrevet...

Hilde Louise Asbjørnsen på Jazzahead 2019 i Bremen

I tysk selskap

Hilde Louise Asbjørnsen gir for første gang ut plate på tysk selskap, og håper å nå gjennom i det tyske...

Susanna har tatt grep om hele sin artistkarriere, og var på plass i Bremen både som bransjedeltager og artist

Plantet frø i Bremen

Det kan ta én måned, eller tre år. Men å spille konserter og møte folk på bransjefestivaler resulterer alltid i...

Veien videre: Kathrine Synnes Finnskog, Music Norways direktør (t.v.), og Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum, er godt fornøyd med partnerland deltagelsen på Jazzahead

Veien videre etter Jazzahead

Kan Frankrike bli det nye Tyskland for norsk jazz? Eller ligger vårt neste store marked nærmere enn man tror?

Arif på Sentrum Scene under Bylarm i Oslo,

Amerikanske Grammy Awards endrer sin «urban»-kategori

Den store musikkprisen annonserte onsdag at de bytter navn på “Best Urban Contemporary Album”-kategorien.

Tons of Rock har fått «full pott» på sin koronakompensasjonssøknad

Koronakrisen: Forbudet forlenges til 1. september

Avklaringen er en lettelse for musikklivet. Men en fornyet kompensasjonsordning må utbedres, utvides og forlenges, sier organisasjoner i bransjen.

Hilja vant Norsk Viseforums stipend i

Deler ut stipend til ung visekunstner

– Nyttig med både stipend og mentor, sier fjorårets vinner.