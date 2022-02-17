Ole Henrik Antonsen

Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA. Nå skal han jobbe for komponister og sangdiktere over hele Europa gjennom ECSA, den europeiske paraplyorganisasjonen for komponistforeninger.(Foto: Anne Valeur)

NOPAs styreleder med verv i europeisk paraplyorganisasjon for komponistforeninger

17.02.2022
- Red.

Ole Henrik Antonsen i den norske foreningen for komponister og tekstforfattere vil blant annet jobbe for bedre økonomi i strømmetjenestene på europeisk og internasjonalt nivå.

Ole Henrik Antonsen er valgt inn i styret i ECSA, den europeiske paraplyorganisasjonen for komponistforeninger, og skal lede komiteen for populærkomponister de tre neste årene. Det er NOPA som opplyser om vervet på egne nettsider.

Det betyr at Antonsen skal jobbe for komponister og sangdiktere over hele Europa, en jobb han kommenterer at han gleder seg til å ta fatt på sammen med inspirerende kollegaer fra hele kontinentet.

Økonomien i strømmetjenestene, begrense «buy outs» og større mangfold er blant hovedmomentene Antonsen vil jobbe for i den europeiske alliansen. I et innlegg han holdt i forbindelse med valgprosessen nevnte han også spesielt åndsverksloven:
– Mange av utfordringene vi står ovenfor i dag lar seg ikke løse på nasjonalt nivå. For selv om åndsverkloven nå slår fast at opphavere har rett til rimelig vederlag, endrer ikke nødvendigvis Facebook, YouTube eller Spotify praksis av den grunn. Derfor er ECSA viktig.

ECSA er forkortelse for European Composer- and Songwriter Alliance, et nettverk av 59 komponistforeninger i 27 europeiske land som jobber for å ivareta interessene til mer enn 30 000 komponister i Europa.

ECSA er organisert i tre pilarer, forklarer NOPA: APCOE for populærkomponister, ECF for komponister av kunst- og samtidsmusikk og FFACE for film- og AV-komponister. Hver av disse komiteene velger en styreleder samt første og andre nestleder, og det er disse ni som så utgjør ECSAs styre.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

