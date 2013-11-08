Bransjen

Pilot i USA

Publisert
08.11.2013
Skrevet av
Ida Habbestad

Music Norway har kontorer og relokaliseringsprogrammer i London og Berlin. Nå vurderer de utvidelse av det siste i New York.

Music Norways relokaliseringsprogram gir aktører som jobber med eksport av norsk musikk mulighet til å bo og jobbe en periode i utlandet.

Så langt har satsningsområdene vært London og Berlin, men i oktober opprettet institusjonen et pilotprosjekt rettet mot USA, med New York som base.

I første omgang er dette et testprosjekt, formidler Music Norway på sine nettsider, og et knippe piloter er valgt ut til å gjennomføre opphold i byen.

— Ballade lurer på hvordan pilotene i prosjektet er valgt ut?

— Pilotene er valgt etter samtaler med et utvalg aktører som har hatt spesifikke prosjekter i NYC den kommende perioden. Da får vi gode caser og godt innblikk i strategi og metode, som vi kan lære mye av, sier direktør i Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog.

Målet er søkbar ordning
De utvalgte i prosjektet får støtte til opptil tre måneders opphold i New York, hvor de får jobbe med å utvikle sine nettverk.

— Relokaliseringsprogrammet gir deg mulighet til å jobbe konkret med et marked over tid, sier Finnskog.

Økonomisk bidrar Music Norway med reise og oppholdsutgifter, og utover dette bidrar de med nettverk, koblinger med relevante norske og internasjonale partnere i markedet, via egne nettverk og sammen med den respektive ambassaden, eller i dette tilfellet generalkonsulatet i NYC.

— Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt på programmet i London og Berlin, og modellen har vært en god øvelse i å ta dette med seg videre til andre markeder. NYC er det neste vi nå tester ut, og målsettingen er at det blir søkbart i 2014.

Hvorfor er New York by nummer tre etter London og Berlin?

— Det er stor aktivitet og flere konkrete prosjekter på gang både i LA og NYC som det er interessant å følge med på. Music Norway vil planlegge en strategi for jobbe mot USA generelt som marked på bak grunn av erfaringer vi gjør med disse relokaliseringsprogrammene, svarer Finnskog.

Finnskog ønsker ikke å være mer spesifikk om hvorfor New York er en god by for arbeidet med norsk musikkeksport.

— Dette er et pilotprosjekt og USA er marked nr tre for norsk bransje, sier hun.

Stortingsmelding om internasjonal kulturinnsats

Utenlandsstrategier

1. november kan du lære mer om regjeringens internasjonale kulturinnsats på musikkfeltet.

Intro komponist

Intro komponist er tilbake

Då den offisielle konsertdelen av Rikskonsertane vart nedlagt, vart det også stille rundt denne Intro-ordninga. Fredag oppsto Intro komponist i...

Sara Övinge og Catharina Chen

Internasjonal i alle sjangrar?

Medan Jazzintro og Intro-folk har levd vidare har ingen institusjon teke over Intro-klassisk. Då blir det heller ingen internasjonal Intro-klassisk.

Bransjetilskudd

30. september er frist for å søke støtte til å delta på Trade Mission under Tokyos Houku Music Fest.

Warner – logo

Lokk på sammenslåingen

Guttorm Raa leder arbeidet med å slå sammen Warner Music Grups og Parlophone Label Group i Norge. Han velger å...

Reisestøtte – illustrasjon

Reisestøtten endret

Music Norway lanserer i dag nye retningslinjer for reisestøtten, og inviterer til orientering førstkommende fredag.

Spellemann

Spellemann: – Vi ville øke stasen, verdigheten og seriøsiteten til prisen

Med Operaen som arena og direktesending i NRK fjernsynet får Spellemannprisen forhåpentlig tilbake noe av sin fordums glans.

Marlena Rygiel som Bathsheba

Ståle Kleibergs «David and Bathsheba»: Nye stemmer, gjenoppdagede operaer

Komponist Ståle Kleibergs opera «David and Bathsheba» i nytt polsk-norsk samarbeid og utdrag av Jim Samsons tekst om verket.

Vera Micaelsen

Dette har vært de største utfordringene til DKS

– Det er liten grunn til å tro at DKS’ utfordringer blir lettere å håndtere av å lage en ny...