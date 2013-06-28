Skal utvikle bransjestatistikk

28.06.2013
- Red.

Rambøll Management Consulting har fått oppdraget med å utvikle bransjestatistikk for musikkområdet i Norge.

Oppdraget kommer fra Kulturrådet, som etter utlysning av oppdraget har valgt Rambøll Management Consulting blant annet på grunn av deres arbeid med pengestrømsanalyse i Danmark.

Les også:

Musikkbransjestatistikk er et relativt nytt fenomen i Skandinavia. I fjor fikk Sverige sin første rapport som tallfester verdiene på omsetningen i svensk musikkbransje, mens den danske pengestrømsanalysen av musikkområdet ble lansert i 2010.

Les også: Tall fra Sverige (2010).

Oppdraget går ut på å utvikle en modell for å tallfeste verdien på omsetningen i norsk musikkbransje. Prosjektet skal utvikle metoder for datainnsamling, målinger og beregninger som skal kunne oppdateres i årene framover. Målet er altså å få laget en årlig bransjestatistikk for omsetningen i norsk musikkbransje.

Med dette er arbeidet med å kartlegge verdien på omsetningen i den norske musikkbransjen igang.

For å sikre dialog med bransjen vil det bli etablert en referansegruppe hvor blant andre Music Norway vil være representert. De første resultatene fra prosjektet vil foreligge vinteren 2014.

Relaterte saker

Illustrasjonsbilde

CD størst i Danmark

Men konserter utgjorde desidert største del av dansk musikkøkonomi i 2011.

Ola Nordal

Hva er verdien til en sang?

KRONIKK: Selv om strømming nå er den raskest voksende enkeltfaktor i musikkbransjen, er det langt igjen til en modell som...

Joakim Killingberg

Sjef for sosiale medier

Joakim Kllingberg blir WiMPs sjef for sosiale medier.

Statistikk

Seminar om bransjestatistikk

24. april presenteres den norske rapporten «Musikkbransjen i tall, statistikk for 2012».

Flere saker

Popsenteret – 1985 utstilling

Kulturell krisetid: Popsenteret bevarer byens musikalske nerve i fortid, nåtid og fremtid

Oslo kommune ignorerer en av de beste arenaene de har for å skape positive opplevelser rundt musikk og kultur for...

Erik Valebrokk

Musikkjournalist Erik Valebrokk: – Musikken inspirerer meg. Hver dag.

Ballade ser nærmere – og bredere – på lidenskapen i musikken. Og vi starter med musikkjournalist Erik Valebrokks refleksjoner rundt...

Electrical Walks under årets Ultima, her på lyttetur i rulletrapp

Ultima: Inn og ut av kontekst

“Det er både ei aktiv og passiv oppleving”, fekk eg beskjed om før eg skulle fly til månen.