Roggen og Nyhus – video prosjekt

«(u)Romantisk / Improviserende interpretasjon» er en samspillundersøkelse med utgangspunkt i senromantiske sanger, ledet av vokalist Live Maria Roggen og pianist Ingfrid Breie Nyhus. Nå er de nominert til internasjonal forskningspris. I denne saken finner du lenke til alle de åtte videoepisodene i prosjektet, samt intervju med både forskerne og filmskaper Sigurd Ytre-Arne. (Foto: CF Wesenberg)

AktueltForskning

Live Maria Roggen og Ingfrid Breie Nyhus nominert til internasjonal forskningspris

Guro Kleveland
08.05.2026 00:05
Guro Kleveland

Vokalist Live Maria Roggen og pianist Ingfrid Breie Nyhus er nominert til internasjonal forskningspris for prosjektet .

«(u)Romantisk / Improviserende interpretasjon» er en samspillundersøkelse med utgangspunkt i senromantiske sanger, ledet av vokalist Live Maria Roggen og pianist Ingfrid Breie Nyhus. Prosjektet er del av kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole; «forskning som skjer gjennom utøvende og skapende arbeid, der selve kunstutøvelsen står i sentrum,» som de forklarer på egne nettsider.

Den internasjonale organisasjonen for fremme av kunstnerisk forskning, The Society for Artistic Research (SAR), har nominert Live Maria Roggen og Ingfrid Breie Nyhus’ avsluttende refleksjon fra prosjektet «(u)Romantisk / Improviserende interpretasjon» til den årlige prisen for beste Research Catalogue-eksposisjon.

Det skriver Ellen Ugelvik ved Norges musikkhøgskole (NMH) i en e-post til oss, der hun legger til at nominasjonen er til stor glede og stas for hele institusjonen, såvel som for hele feltet kunstnerisk utviklingsarbeid.

Vinneren annonseres på SAR 2026 International Forum on Artistic Research, som arrangeres fra 23. til 26. juni i den irske byen Galway. Her kan du lese mer om nominasjonen på SARs hjemmesider.

Vi anbefaler denne Ballade-artikkelen, der kan du se alle de åtte videoepisodene i prosjektet til Roggen og Breie Nyhus, og lese Ballades Arvid Skancke-Knutsens intervju med både de to forskerne og filmskaper Sigurd Ytre-Arne.

Ingfrid Breie NyhusKunstnerisk utviklingsarbeidLive Maria RoggenNorges musikkhøgskoleSigurd Ytre-ArneSociety for Artistic Research (SAR)

