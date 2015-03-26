Spellemann til Oslo

Etter tre år i Stavanger flyttes Spellemannprisen tilbake til Oslo.

Interessen for å få arrangere Spellemann har vært stor i flere norske byer etter at treårskontrakten med Stavanger konserthus utløp i januar 2015, meddeler styreleder i Spellemann AS, Marte Thorsby.

I 2016 har valget falt på Oslo Spektrum som arena for avviklingen av prisen.

– Vi har hatt tre begivenhetsrike og fine år i Stavanger og har vært veldig fornøyd med det, men har nå etter en helhetsvurdering falt ned på at vi skal arrangere Spellemann i Oslo i 2016. Bakgrunnen er hovedsakelig at det er svært kostbart for både Spellemann og for en bransje med hovedsete i Oslo å flytte seg ut av byen mange år på rad, og Spellemann prøver med dette å imøtekomme ønsket fra sentrale aktører om å samle hele bransjen til fest i Oslo i januar 2016. Dette er en beslutning som foreløpig bare er tatt for 2016, sier Thorsby i en pressemelding.

Spellemann 2015 arrangeres i Oslo Spektrum 30. jan 2016. Spellemannshowet vises direkte på NRK1, og produseres av produksjonsselskapet Monster.