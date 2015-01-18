Spellemannvinnerne 2014

18.01.2015
- Red.

Her er oversikten over prisvinnerne under Spellemannprisen 2014, som fant sted i Stavanger Konserthus 17. januar.

Barnemusikk:

Christine Sandtorv – «Stjerneteller – Dinomaur»

Blues:

Daniel Eriksen – «Moonshine Hymns»

Country:

Claudia Scott – «Follow The Lines»

Danseband:

Dænsæbændet – «Med sans for dans»

Elektronika/Dancemusikk:

Mental Overdrive – «Everything Is Connected»

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk:

Gjermund Larsen – «Trønderbarokk»

Indie:

Thea Hjelmeland – «Solar Plexus»

Jazz:

Marius Neset m/ Trondheim JazzOrchestra – «Lion»

Klassisk:

Erlend Skomsvoll, Christian Ihle Hadland, 1B1 – «Holberg Variations»

Metal:

Execration – «Morbid Dimensions»

Popgruppe:

Highasakite – «Silent Treatment»

Popsolist:

Emilie Nicolas – «Like I’m A Warrior»

Rock:

The Cheaters – «Rites Of Spring»

Samtid:

Håkon Stene – «Lush Laments For Lazy Mammal»

Urban:

Store P – «Regnmannen»

Viser:

Ellen Sofie Hovland – «Skandinavisk sjel»

Åpen Klasse:

Jenny Hval & Susanna – «Meshes Of Voice»

Komponist:

Highasakite – «Silent Treatment»

Tekstforfatter:

Siri Nilsen – «Skyggebokser»

Årets nykommer og Gramostipend:

Emilie Nicolas – «Like I’m A Warrior»

Årets Spellemann:

Nico & Vinz

Hedersprisen:

Morten Abel

Årets hit:

Admiral P feat. Nico D – «Engel»

Spellemann

Spellemann til Oslo

Etter tre år i Stavanger flyttes Spellemannprisen tilbake til Oslo.

Joakintinderholtcd

Joakim Tinderholt & His Band nominert til Blues Blast Awards

Det er platen You Gotta Do More som er nominert til ”New Artist Debut Album» i USAs Blues Blast Awards.

1B1

1B1 til National Sawdust i New York

Den toneangivende scenen gir det unge norske ensemblet muligheten både på egen og andre scener under mini-festival og konsertserie.

Marius Neset

Marius Neset vinner av tysk jazz-pris

Neset mottok ECHO Jazz-prisen for albumet Snowmelt, som han har gjort sammen med London Sinfonietta.

Hans Olav Baden

Kirkelig Kulturverksted får ny leder etter 50 år: Hans Olav Baden vil videreføre uro og bevegelse

Erik Hillestad går av – musiker, komponist og kulturarbeider Hans Olav Baden tar over Kirkelig Kulturverksted fra juni.

Fra prøvene til Carmen

Verdens mest kjente opera: Smitterverntilpassa Carmen

Bizets kjente og populære opera er forkortet til konsert på Den Norske Opera & Ballett i høst.

Stordræpar presse1

Har du lyttet til undergrunnen?

Reinspikka techno-EPer samt et par kommende popalbum lader starten på året.