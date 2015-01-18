Spellemannvinnerne 2014
Her er oversikten over prisvinnerne under Spellemannprisen 2014, som fant sted i Stavanger Konserthus 17. januar.
Barnemusikk:
Christine Sandtorv – «Stjerneteller – Dinomaur»
Blues:
Daniel Eriksen – «Moonshine Hymns»
Country:
Claudia Scott – «Follow The Lines»
Danseband:
Dænsæbændet – «Med sans for dans»
Elektronika/Dancemusikk:
Mental Overdrive – «Everything Is Connected»
Folkemusikk/Tradisjonsmusikk:
Gjermund Larsen – «Trønderbarokk»
Indie:
Thea Hjelmeland – «Solar Plexus»
Jazz:
Marius Neset m/ Trondheim JazzOrchestra – «Lion»
Klassisk:
Erlend Skomsvoll, Christian Ihle Hadland, 1B1 – «Holberg Variations»
Metal:
Execration – «Morbid Dimensions»
Popgruppe:
Highasakite – «Silent Treatment»
Popsolist:
Emilie Nicolas – «Like I’m A Warrior»
Rock:
The Cheaters – «Rites Of Spring»
Samtid:
Håkon Stene – «Lush Laments For Lazy Mammal»
Urban:
Store P – «Regnmannen»
Viser:
Ellen Sofie Hovland – «Skandinavisk sjel»
Åpen Klasse:
Jenny Hval & Susanna – «Meshes Of Voice»
Komponist:
Highasakite – «Silent Treatment»
Tekstforfatter:
Siri Nilsen – «Skyggebokser»
Årets nykommer og Gramostipend:
Emilie Nicolas – «Like I’m A Warrior»
Årets Spellemann:
Nico & Vinz
Hedersprisen:
Morten Abel
Årets hit:
Admiral P feat. Nico D – «Engel»