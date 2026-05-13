Oskar Ari DOBBEL

UNGE TONOMEDLEMMER: Ari Bajgora og Oskar med K – blant dem med best utbetalinger fra ny musikk, i musikkåret 2025.(Foto: Marius Dreiem Loken / Christian Carpagnano)

Nedgang i Tono-utbetalinger til norske musikkskapere i fjor

Siri Narverud Moen skriver om å lytte til det uvante. Om at folkemusikken har gjort noe eksplosivt med norsk musikk, de siste årene.
13.05.2026 09:54
Siri Narverud Moen

Utenlandske musikkskapere tok større del av kaka i fjor. Dette skyldes Tonos nye, mer presise avregningsmodell.

Tono kaller sjøl den nye avregninga «mer tilpasset moderne rettighetsforvaltning der det forventes presisjon i avregningene».

Musikkontoret er blant dem som omtalte modellen i fjor, og skriver blant annet hvordan EU-lovgivning forutsetter at vederlag for bruk av musikk må gå direkte til den spesifikke rettighetshaver for et spor som er brukt.

Tono utbetalte 714,8 millioner kroner i avregninger til norske og utenlandske låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i fjor. Dette er en nedgang på 3,6 prosent; fra 741,6 millioner kroner i 2024. Det er Tono som beskriver dette i en pressemelding og på egne nettsider denne uka.

Tono Utvikling inntektsområder

Tono presenterer også svingningene over tre år, på noen utvalgte innteksområder. (Foto: Tono)

Av det utbetalte 2025-beløpet gikk 379,8 millioner, opp fra 366,9 i 2024, til utenlandske musikkskapere og -forlag. Til Tonos medlemmer ble det utbetalt 335 millioner kroner, ned fra 374,8 millioner kroner året før.
– Utbetalingene til Tonos medlemmer i 2025 var de nest høyeste noen gang, kun slått av utbetalingene i 2024, påpeker direktør Karl Vestli i pressemeldinga om årsresultatet.

– Nedgangen fra 2024 var likevel merkbar for mange av våre medlemmer. Den skyldes primært innføringen av en ny avregningsmodell som enda mer direkte gjenspeiler hva slags musikk nordmenn faktisk hører på, slik at det går mer penger til utlandet, og at en del midler fra bakgrunnsmusikkområdet ikke ble utbetalt i 2025, men vil komme rettighetshaverne til gode i 2026, sier Vestli.

Karl Vestli, adm. dir. i TonoKarl Vestli, administrerende direktør i Tono.Oppgangen Vestli nevner ble presentert i krone-mot-krone, uten prisjustering. Økninga i Tono-utbetalinger fra 2024 til 2025 lå litt over den almenne prisstigninga i Norge (3,6 % økning i utbetalingenee, mot 3,1 %).

Tono skriver også om blant andre Ari Bajgora, Oskar med K og Bibbebaby – noen av de norske låtskriverne som i 2025 opplevde størst vekst i blant Tono-mottakere.

Tono Omsetningsfordeling

Omsetningsfordeling av Tono-vederlag 2025. (Foto: Tono)

Tono skreiv sjøl om den nye avregningsmodellen her, i september, da de satte den ut i livet.

___
Red. mrk.: En tidlig versjon  av denne saken manglet fordelings-illustrasjonene og hadde dessuen småfeil i layout og manglende lenker, dette ble endret onsdag kveld.

