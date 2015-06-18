Joakim Tinderholt & His Band nominert til Blues Blast Awards

Det er platen You Gotta Do More som er nominert til ”New Artist Debut Album» i USAs Blues Blast Awards.

Nominasjonen ble annonsert på Blues Blast Magazine sine hjemmesider torsdag 17. juni. Debutalbumet til gruppen er gitt ut på Big H Records, og var også nominert til Spellemann 2014 i kategorien Blues.

Avstemningen er åpen for alle og åpner 15. juli før den avsluttes 15. september. Selve vinneren annonseres på prisutdelingen i Champaign, Illinois 25 september.