Vinnerne av Musikkforleggerprisen

Musikkforleggerprisen ble for første gang delt ut i Kulturkirken Jacob torsdag kveld, i klassene årets verk populærmusikk, årets verk klassisk/samtidsmusikk, årets gjennombrudd, årets opphavsperson og en egen ærespris.

Vinnerne og juryens uttalelser er som følger:

Årets verk, populærmusikk 2014

5 fine frøkner av Gabrielle Leithaug & Joakim Haukaas

”5 fine frøkner” er en særegen, fengende hitlåt med en god tekst og den fungerer meget godt som et livenummer. Den er velprodusert og er et resultat av et særdeles fruktbart samarbeid mellom opphavspersonene. Per dags dato har den litt over 7 millioner streams på Spotify.

Årets verk, klassisk/samtidsmusikk 2014

Sett meg som segl på hjertet ditt av Trond H.F. Kverno & Eyvind Skeie

Verket ”Sett meg som segl på hjertet ditt”, fra 1993, ble for første gang publisert på noter i 2014. Juryen vurderer verket som et viktig tilskudd til korrepertoaret. Det har et høyt nivå, og er et velklingende og krevende stykke. Eyvind Skeie sin gjendiktning av et tekstmateriale som går langt tilbake i vår kulturarv holder høy kvalitet.

Årets gjennombrudd 2014

Ingrid Helene Håvik

Som låtskriver i bandet Highasakite har Ingrid Helene Håvik hatt stor fremgang i 2014. Hun har allerede vært aktiv som komponist i flere år men det store gjennombruddet kom med albumet ”Silent Treatment” som har oppnådd suksess på fire kontinenter.

Håvik har vist seg frem som en kompromissløs låtskriver som treffer både i Norge og internasjonalt. Komposisjonene fungerer godt så vel på plate som live. Tekstene er uvanlige gode med en enorm nerve, hun tar sjanser men lander likevel fjellstøtt. Verkene gir uttrykk for mørk, vakker pop men samtidig har hun oppnådd kommersiell suksess med et rekordlangt opphold på VG-lista.

Årets opphavsperson 2014

Jesper Borgen

Juryen har lagt vekt på bredden og den store allsidigheten i Jesper Borgens store produksjon i 2014, fra Bendik via Sval til Katastrofe. Han har samtidig skrevet for store band internasjonalt, som Girls Generation fra Sør Korea.

Borgen representerer en ung moderne låtskrivertradisjon der samarbeidet mellom artist og låtskrivere er satt i fokus. Denne låtskriverprosessen er spesielt i vinden for tiden, og Borgen representerer den på en utmerket måte. Resultatet er gode låter som fungerer meget godt live og som har blitt store publikumsfavoritter. Til sammen har låtene blitt streamet over 40 millioner ganger og to av låtene figurerte på VG-lista i 2014.

Ærespris

Ina Wroldsen

Musikkforleggerprisens første Ærespris blir gitt til Ina Wroldsen som har blitt en av de dyktigste låtskriverne i Europa og Nord-Amerika. Allerede da hun var 19 år ble hun signert til forlaget Waterfall Music. I 2007 begynte æresprisvinneren å co-skrive sanger som var ment for andre artister. Den første sangen ble spilt inn av gruppa «The Saturdays», og på deres debut album bidro årets æresprisvinner med hele 9 sanger. I løpet av hennes karriere har hun skrevet låter for Britney Spears, The Pussycat Dolls, Cobra Starship, Leona Lewis, One Direction, Tone Damli og mange flere. En av hennes største hits, «Impossible», har blitt sunget av både Shontelle og James Arthur og har til sammen mer enn 80 millioner streams på Spotify. Hun har også skrevet for sine egne prosjekter som Ask Embla, og sitt eget soloprosjekt med låten Aliens (Her er jeg).

