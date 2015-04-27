Bransjen

Mottar Pianist Nils Larsens Legat og Robert Levin Prisen

27.04.2015
- Red.

Joachim Carr har mottatt Pianist Nils Larsens Legat på 50 000 kroner og Robert Levin Prisen på 25 000 kroner.

Tildelingen fant sted 21. april under Carrs solokonsert i Universitetets Aula i Oslo. Carr (26) er aktiv kammermusiker og har medvirket på blant annet Festspillene i Bergen, Oslo Kammermusikkfestival, Hardanger Musikkfest og Salzburger Kammermusik Festival.

Videre har han opptrådd med orkestre slik som Trondheim Symfoniorkester og Bergen Filharmoniske Orkester, og vant i 2014 den Internasjonale Grieg Konkurransen.

GenreKunstmusikkKlassiskPriser

