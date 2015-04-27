Mottar Pianist Nils Larsens Legat og Robert Levin Prisen

Joachim Carr har mottatt Pianist Nils Larsens Legat på 50 000 kroner og Robert Levin Prisen på 25 000 kroner.

Tildelingen fant sted 21. april under Carrs solokonsert i Universitetets Aula i Oslo. Carr (26) er aktiv kammermusiker og har medvirket på blant annet Festspillene i Bergen, Oslo Kammermusikkfestival, Hardanger Musikkfest og Salzburger Kammermusik Festival.

Videre har han opptrådd med orkestre slik som Trondheim Symfoniorkester og Bergen Filharmoniske Orkester, og vant i 2014 den Internasjonale Grieg Konkurransen.