Joakim Weibull blir ny daglig leder i Trondheim Jazzfestival

Med erfaring fra noen av Trondheims største kulturarenaer går festivalen inn i en ny fase, og vil gjøre jazzen tilgjengelig for flere.

Trondheim Jazzfestival har siden 1980 trukket internasjonale stjerner i hopetall til kulturmetropolen Trondheim. Den 37.utgaven er intet unntak, med stjerner som de amerikanske Kurt Elling & Charlie Hunter, senegalesiske Alune Wade og spanske Antonio Lizana, samt de østeriske Shake Stew og Anna Anderluh.

Nå gir festivalsjef og daglig leder Ernst Wiggo Sandbakk stafettpinnen videre til Joakim Weibull, etter 20 år bak roret.

Med erfaring fra noen av Trondheims største kulturarenaer går festivalen inn i en ny fase – med mål om å bygge videre på det sterke grunnlaget og gjøre jazzen tilgjengelig for enda flere.

Weibull tiltrer etter planen 1. september 2025, og kommer fra stillingen som arrangement- og markedssjef i Olavsfestdagene. Han har over 20 års erfaring fra kulturlivet i Trondheim, med sentrale roller i Olavsfestdagene, Pstereo, Trondheim Calling, Kosmorama og Byscenen.

– Joakim kjenner musikkmiljøet i Trondheim fra innsiden – fra de største festivalscenene til grasrota, sier styreleder i Trondheim Jazzfestival Monica Rolfsen.

– Han kombinerer bred erfaring med trygg ledelse og strategisk blikk. Dette er et valg som både viderefører og utfordrer, og vi er veldig glade for å få ham med på laget.

Weibull har lang erfaring med produksjon, kommunikasjon og utvikling av arrangement, og har opparbeidet seg et sterkt nettverk i det norske kulturfeltet. Han er kjent som en strukturert og samlende leder med blikk for både detaljer og helhet.

Trondheim Jazzfestival står i dag på et solid kunstnerisk fundament. Den kunstneriske utviklingen videreføres av et kompetent team, et aktivt kunstnerisk råd og et nært samarbeid med jazzmiljøet ved NTNU.

– Jazzfest har en tydelig identitet og høy kvalitet. Jeg ser frem til å videreutvikle festivalen sammen med det sterke miljøet som allerede er på plass, sier Weibull.

Målet er å bidra med retning, struktur og nye ideer – og å styrke formidlingen av jazzen til både kjente og nye publikummere.

Årets festival arrangeres 6.–10. mai. Publikum kan glede seg til fem dager med konserter, urpremierer, musikalske møteplasser og sterke navn fra både norsk og internasjonal jazzscene. Se hele programmet på jazzfest.no.