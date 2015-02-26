Ny musikkforleggerpris

Musikkforleggerne oppretter Musikkforleggerprisen for å hedre opphavspersoner.

Organisasjonen som representerer musikkforlag i Norge har hentet ideen om en prisen fra Danmark og Sverige, hvor en tilsvarende pris har vært utdelt i flere år.

Formålet er å rette søkelyset mot opphavspersonene bak musikken. En fagjury bestående av Erling Johannessen (Warner Music), Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway), Ragnar Bjerkreim (komponist) og Sigvart Dagsland (artist og komponist) har nominert kandidater til fem priskategorier, og vinnerne kåres endelig den 25. mars.

Til Aftenposten sier Jørn Dalchow i musikkforleggerne at han tror at prisen ikke vil overlappe kategorien for komponist og tekstforfatter i Spellemann.

– Spellemann tar sitt utgangspunkt i innspilt musikk, mens denne nye prisen også kan hedre låtskrivere som får sine verk fremført på andre måter. For eksempel kan det her dukke opp bestillingsverk som blir fremført på festivaler, selv om de ikke er spilt inn på plate, sier Dalchow til Aftenposten.

Nominasjonene er basert på oppmeldte musikalske verk utgitt og publisert i 2014 som er forlagt i Norge.

Utdelingen finner sted i Kultukirken Jacob, torsdag 26. mars 2015.

De nominerte er:

Årets verk, populærmusikk:

Ida Jenshus for «Shallow River»

Magnus Clausen og Karoline Larsen for «Samsara»

Gabrielle Leithaug og Joakim Haukaas for «5 fine frøkner».

Årets verk, klassisk/samtidsmusikk:

Trond H.F. Kverno og Eyvind Skeie for «Sett meg som segl på hjertet ditt»

John Brakstad for «Birth of a new day»

Henning Sommerro for «Aperire»

Årets gjennombrudd:

Ingrid Helene Håvik

Bjørn Bolstad Skjelbred

Magnus Clausen

Årets opphavsperson:

Ingrid Helene Håvik

Kjell Mørk Karlsen

Mats Lie Skåre

Jesper Borgen

Ragnar Rasmussen

