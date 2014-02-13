Ny stemme for uavhengige forleggere

Nyetablerte Independent Music Publishers Forum skal sørge for at de uavhengige musikkforlagenes ideer og bekymringer lyttes til globalt.

Independent Music Publishers Forum (IMPF) ble presentert på en pressekonferanse under bransjetreffet Midem i Cannes 1. februar. Organisasjonen er etablert av 12 uavhengige musikkforlag fra Europa på initiativ fra Rolf Budde i Tyskland. Det er per i dag ingen norske medlemmer i organisasjonen, og Skandinavia er representert gjennom svenske Edition Björlund.

– IMPF skal være de uavhengige forlagenes talerør overfor EU og egne bransjeorganisasjoner, som blant annet ICMP (International Confederation of Music Publishers red. anm.). Det finnes ingen lignende sammenslutning i dag, sier Niclass Björlund.

Siste nytt rett i innboksen: Ballades nyhetsmail

Björlund er grunnlegger og administrerende direktør i Edition Björlund, og en av drivkreftene bak initiativet. Han forteller at det i løpet av de siste årene har foregått en urovekkende nedgang i inntekter for opphavsmenn og musikkforlag, og at IMPF skal sørge for at den uavhengige stemmen gjør seg bemerket i debatter og avgjørelser.

– IMPF er en nødvendig deltager i det allerede eksisterende arbeidet som gjelder for eksempel det nye copyright-direktivet fra EU, men også for å tale de uavhengige forlagenes sak når det gjelder royaltysatser for online bruk av musikk.

I manifestet som ble undertegnet på Midem står det at IMPF er et resultat av ”et stadig økende samlet marked, en kontinuerlig internasjonalisering av musikkrettigheter og et teknologisk samfunn i rask utvikling”.

#gallery-21 {

margin: auto;

}

#gallery-21 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-21 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-21 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Niclass Björlund er opptatt av å sikre opphavspersonenes inntekter.

Videre forklares det at organisasjonen vil kjempe for at de uavhengige musikkforleggernes ideer og bekymringer rundt utformingen av Global Repertoire Database (GRD) – en digitalisert global database over låter og rettigheter – ivaretas i møte med ICMP og arbeidsgruppen for GRD:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

”De uavhengige musikkforlagene noterer med stor bekymring at lisensieringsselskapene ikke er de eneste som er involvert i diskusjonen rundt GRD, men at selskaper som Google er direkte deltagere og spiller en stor rolle i utviklingen. Dette skaper særlig bekymring ettersom saken involverer data fra ulike lisensieringsselskaper som selskapene har mottatt fra sine respektive medlemmer, som nå er bekymret for at denne dataen havner i feil hender via GRD.”

– I dagens musikkbransje, hva er forlagenes største utfordring?

– De uavhengige forlagenes største utfordring er å sørge for at opphavspersonenes inntekter ikke synker i den nye digitaliseringen av tilbudet som pågår, sier Björlund.

– I enkelte tilfeller i enkelte land har kompensasjonen for en opphavsmann blitt mer enn halvert om vi sammenligner inntekter fra CD med inntekter fra online. Det er bekymringsverdig for alle forlag, og selvsagt også for opphavsmennene.

Les IMPFs manifest hos Musikindustrin.se.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade