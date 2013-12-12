Salmeroyalty

Eide forlag kan betale ut 8 millioner til sine rettighetshavere etter at den nye salmeboken ble utgitt i november. Med salmeboken kommer også muligheten for digital avregning.

En salmebok er en kirkes felles trykte samling av religiøse sanger. Med jevne, men sjeldne mellomrom skiftes bøkene ut, og dette har vært tilfellet i år.

Norsk salmebok 2013, Norsk koralbok og Norsk bønnebok ble utgitt i november, og i desember har Eide forlag kunnet betale ut 8 millioner kroner til rettighetshaverne i utgivelsene.

— Jeg er sikker på at dette vil gi rettighetshaverne mer økonomisk frihet til å skape ny kirkemusikk . På den måten vil kirken få tilbake ny kirkemusikk i en årrekke fremover, sier forlagssjef Jan Stefan Bengtsson i Eide forlag.

1000 rettighetshavere

Den nye salmeboka har 991 nummer. Av disse er 535 salmer videreført fra Norsk Salmebok (1985) og 124 salmer er videreført fra Salmer 1997. I tillegg kommer 272 salmer som ikke før har vært i salmeboka. Noen av disse er kjente salmer, mens andre er nyskrevne. Til sammen har den nye utgivelsen en større sjangerbredde enn før.

Arbeidet med den nye salmeboken startet allerede i 2004, og har gjennomgått en noe omstendelig prosess, hvor mange av landets menigheter har vært høringsinstanser, og hvor utvalget av salmer har vært behandlet på to kirkemøter. I utgangspunktet skulle arbeidet vært ferdig for flere år tilbake.

— Hvordan har forlaget stilt seg til forsinkelsene i arbeidet?

— Det var mange diskusjoner som gikk om denne utgivelsen. Man vurderte om man i det hele tatt ønsket seg en ny bok, og man diskuterte om det skulle være en eller flere. Forlaget tok dette til etterretning, men da beslutningen kom, arbeidet vi for fullt. Vi hadde omkring et år på oss fra manus kom og frem til varen skulle være levert, svarer Bengtsson.

Jan Stefan Bengtsson, Foto: Berganphoto

— Et år er kort tid, mener du?

— Ja, det er kort for en salmebok. Vi har vært i kontakt med rundt 1000 rettighetshavere og opphavspersoner i dette arbeidet, svarer Bengtsson.

Digital løsning

Årsaken til den store utbetalingen er at mange av landets menigheter kjøper inn salmeboken på likt.

Det var Verbum forlag som utgav salmeboken fra 1985 og Salmer 1997. Eide forlag har dermed liten kunnskap om hvordan salmebøkene selger, ut over den første, store salgsrunden.

— Det vi vet er at flere menigheter kommer til å innføre boken på vårparten, slik at det også vil gå ut mer royalties da. I tillegg har vi den digitale bruken, der menighetene henter ut konkrete salmer fra et abonnement. Dette er ikke en kollektiv avregning, men gir individuell royalty til konkret bruk av salmer, sier Bengtsson.

Rundt 90 kroner av inntektene på fra hver salmebok er royalty til rettighetshavere og opphavpersoner. Bruken av én salme digitalt vil gi 20% av inntekten til rettighetshavere, gjennom en årlig avregning.