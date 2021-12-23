Moms på rettighetsvederlag utsatt

Dagens regelverk gir ikke rom for å behandle innkreving av merverdiavgift slik rettighetsorganisasjonene har skissert, formidlet Skatteetaten 22. desember. Nytt regelverk vil være klart tidligst om seks måneder.

Gramo, Norwaco og TONO vil likevel ikke starte oppkreving av merverdiavgift fra 1. januar, melder TONO på sine nettsider.

– Vi er lettet og glade for å høre at det arbeides med å utvikle et nytt regelverk på området. Eksisterende merverdiavgiftsregler har ikke vært tilpasset kollektiv forvaltning. Denne uklarheten har skapt en uholdbar situasjon for våre organisasjoner og en del medlemmer. Meldingen fra Skattetaten innebærer at TONO, Gramo og Norwaco vil avvente å starte innkreving av merverdiavgift på rettighetsvederlag i påvente av nytt regelverk, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

I brevet organisasjonene mottok fra Skatteetaten 22. desember fremgår det at det arbeides med n lovendring for å tilpasse regelverket, og at etaten vil søke å foreslå praktiske og gode regler på området. Disse vil foreligge tidligst om seks måneder.

Organisasjonene har også fått muntlige forsikringer om at det internt i Skatteetaten er gitt instrukser om ikke å igangsette ettersyn som følge av manglende oppkreving av merverdiavgift inntil nytt regelverk er på plass, skriver TONO, og melder videre at organisasjonene vil fortsette dialogen med Skatteetaten for å bidra til at nytt regelverk ivaretar rettighetshavernes, medlemmene og organisasjonenes interesser.

