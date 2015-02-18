Mange ville ut av MGP

Flere store plateselskap truet med å trekke seg etter fjorårets finale, men ble hentet inn igjen etter en trukket rettighetsavtale.

Finalistene for årets norske Melodi Grand Prix-finale er klare. Det var ikke gitt da det etter fjorårets finale ble kjent at den europeiske kringkastingsunionen EBU og deres samarbeidspartner Universal Music krevde å få gi ut alle vinnerlåtene som singler.

Avtalen er nå reversert; ved høstens forhandlinger ble avtaleteksten endret, og gjort tilnærmet lik den opprinnelige.

To ganger samme låt

Tidligere har Universal/EBU kun gitt ut singlene på en samleplate. Selve singlene ble dermed fortsatt eid og solgt av respektive artister og låtskriveres plateselskap. Den nye avtalen innebar at rettigheten ble overdratt til EBU, og i flere tilfeller kom det to ulike, men innholdsmessig identiske produkter på markedet. Med påfølgende tap for deltakernes eget selskap.

Dette fikk flere større aktører til å reagere med å ville trekke seg ut av musikkonkurransen. En av dem var Jørn Dalchow i DaWorks. Selskapet sto bak det rumenske bidraget i 2014.

– Vi tapte mange penger på denne avtalen. Singelen kom ut i to versjoner: en EBU-versjon og en som vi gav ut. Og det EBU-versjonen som har mest trafikk, siden de kjørte denne på det offisielle Spotify-produktet. Det har vært et kjempeproblem for oss, og veldig mange andre, sier Dalchow.

Norge i front

Norge var det landet hvor selskapene reagerte kraftigst på EBUs avtale. Ifølge Dalchow handler det mye om hvor sterkt strømming står her. I tillegg til kommunikasjonen rundt selve avtalen.

– For noen aktører kom avtalen bardus på i 11. time, så informasjonen rundt den var ikke heldig. Det kom i tillegg til at innholdet ikke var noe vi kunne akseptere. At EBU skal sitte og tjene penger på artister presentert på lisensfinanisert fjernsyn er ikke heldig.

– Heldigvis har det løst seg, slik at vi nå kan fokusere på musikken, og ikke kontraktsproblemer som lå og ulmet under fjoråret. Det er en stor lettelse å få tilbake rettigheter til masterne sine, og det gjør at mange har kunne delta igjen, inklusive oss.

NRK sammen med bransjen

I tillegg til DaWorks var Sony pådrivere for å få endret avtalen. Domestic Marketing Director Leif Ribe i Sony understreker at deres syn også ble støttet av Universal Music i Norge. Han forteller også at NRK engasjerte seg på deres vegne.

– Det var de mange truslene om å trekke seg som gjorde at vi tok tak i dette. Jeg gikk også tydelig ut i avisen og sa at dette funker veldig dårlig på det norske markedet, og ba EBU snu, sier prosjektleder Stian Malme i NRK.

Han og resten av redaksjonen i NRK fryktet at alt arbeidet med å bygge tillit i flere år skulle brytes ned om deltakerne ikke skulle få noe igjen for å være med. Det ville gjøre konkurransen mer amatørmessig enn de vil den skal være.

– Det vi fikk til var et møte mellom alle de store norske plateselskapene, leder for EBU og de ansvarlige der for utgivelsen av samleplaten. Alt løser seg med dialog. Og det å få alle i samme rom fikk frem at dette ikke handlet om krokodilletårer fra en bransje som vil tjene penger på dette, men at det faktisk var en hemsko for det norske markedet.

Midlertidig løsning

Løsningen ble så ifølge Malme i stor grad fremforhandlet av Sonys advokater og EBU. Modellen består i at EBU fortsatt kan tilby låtene i strømmetjenestene, men at disse lenker til selskapenes spor.

Avtalen er imidlertid kun gjeldende for 2015. Det er dermed knyttet en viss spenning til hva som vil skje når denne skal reforhandles for 2016.

– EBU står selvsagt fritt til å tilby hva de måtte ønske hvert år. På samme måte står vi fritt til å vurdere om betingelsene er akseptable for oss. Vi ser derimot for oss at hovedtrekkene i årets avtale danner en norm for fremtidige avtaler, sier Ribe.

Han understreker at det ikke vil være aktuelt for Sony å delta under liknende kontraktsforhold som fjorårets avtale igjen.

Flere påmeldte likevel

For NRK gav avtalen hodebry i arbeidet frem mot årets finale. Den reforhandlede avtalen var ikke klar før fristen for den åpne påmeldingen gikk ut. Det viste det seg imidlertid at dette ikke var noen større hindring: Det kom inn 250 flere bidrag enn året før.

Men når det gjaldt bidragene NRK henter inn selv møtte de noe mer skepsis, blant artistene var det en avventende holdning til å delta under daværende avtale.

– Spesielt artister knyttet til de store selskapene var reserverte. Det er alfa og omega for dem å ha bånd til selskap som distribuerer i mange land når det gjelder å delta i Eurovision. Har en da et selskap som kvier seg for å delta, så er det ikke noe vits i være med, avslutter Stian Malme.

