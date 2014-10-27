Bransjen

Går inn i EnkelKlarering

Publisert
27.10.2014
Skrevet av
Ida Habbestad

FONO og Musikkforleggerne har kjøpt 42 % av aksjene i synkroniseringstjenesten.

Ballade skrev i august om den nye nettjenesten EnkelKlarering.no, som den gangen, gjennom 32 norske plateselskaper hadde forhåndsklarert i alt 42 000 kutt og gjort dem tilgjengelige for søk og kjøp. I dag har tjenesten 44.000 kutt tilgjengelig, gjennom 35 ulike plateselskaper.

Håpet er at tiltaket skal gjøre det lettere å selge norsk musikk til såkalt synk (det vil si synkronisering med bilde/video) og at det faktisk blir betalt for musikken, selv om prosessen i praksis ofte vil bli mer omstendelig enn ingressen antyder. (Les mer om hvorfor).  

Musikkforleggerne og FONO, som representerer henholdsvis norske musikkforlag og uavhengige plateselskaper, har fra starten har stilt seg bak arbeidet med tjenesten. 

Nå har de kjøpt til sammen 42 % av synkroniseringstjenesten, som er den første som er utarbeidet for norsk musikk.

Gründer Jan Paulsen uttaler i en pressemelding at han mener samarbeidet betyr mye for alle rettighetshavere innen musikk.

Når vi inngår et samarbeid med dem, vil både plateselskapene med artistene, og musikkforlagene med sine opphavsmenn være representert hos oss, forklarer Paulsen. 

Voksende marked
Bruk av musikk i produksjoner som film og tv-serier, er en voksende næring. Blant annet viser tall fra Nordisk Copyright Bureau (NCB*) at norske rettighetshavere fikk nesten 34 % mer utbetalt fra synkronisering i 2013 enn året før.

For bransjens del betyr kjøpet at samarbeidet mellom utgivere og rettighetshavere vil bli tydeligere, mener Musikkforleggerne i pressemeldingen.

– Komponister og tekstforfatteres interesser vil bli ivaretatt på en profesjonell og rettferdig måte. Alle involverte vil ha full kontroll på utnyttelsen av sin unike musikk, samtidig som de drar stor nytte av å bli presentert gjennom en felles portal, forteller Philip A. Kruse, tidligere styreleder i Musikkforleggerne.

EnkelKlarering har som målsetting å tilby tjenesten til alle nordiske land og Baltikum innen 2015.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

