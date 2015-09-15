Norske musikkfans er mest verdifulle

I hvert fall når det kommer til penger brukt på musikk, viser MBW-tall.

Det sies at markedene som virkelig teller for musikkbransjen er det såkalt tre store. Tidligere var dette USA, Japan og Storbritannia. I dag er sistnevnte byttet ut med Tyskland.

Music Business World Wide (MBW) har sett nærmere på tallene offentliggjort i IFPS rapport Recording Industry in Numbers 2015. Rapporten viser at til sammen omsatte disse tre for 8,9 milliarder dollar. USA sto alene for 4, 9 milliarder, noe som altså er en tredjedel av all musikkomsetning.

Nordmenn bruker mest

Imidlertid er størrelse alene kanskje ikke den beste indikatoren for bransjen å gå etter når det gjelder å forstå et lands markedsverdi. MBW foreslår å heller se på hvor mye hver person bruker på musikk i de ulike landene.

De har da delt den totale omsettingen i landet på antall innbyggere i respektive land. Deres telling gir da denne listen over hvilke fans som virkelig bruker mest penger på musikk:

1. Norge: 23,58 dollar

2. Storbritanna: 20,81 dollar

3. Japan: 20,64 dollar

4. Sverige: 19,75 dollar

5. Tyskland: 17,42 dollar

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

6. Australia: 16,26 dollar

7. USA: 15,36 dollar

8. Østerrike: 13,56 dollar

9. Sveits: 13,39 dollar

10. Frankrike: 12,76 dollar

I motsatt ende av skalaen finner man for øvrig Kina der innbyggerne bare bruke 0,07 dollar på musikk. Omtrent det samme som i India. Men da er det verd å merke seg at dette er landene med høyest innbyggertall.