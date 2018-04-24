Fortsatt vekst i musikksalget

Salg av innspilt musikk økte med 3,7 prosent fra 2016 til 2017 og strømming står nå for hele 85 prosent av salget i Norge, viser IFPI-rapport.

Tirsdag slapp IFPI Norge årsrapporten for 2017. Her kommer det frem at 2017 var nok et godt år for norsk musikkindustri:

Totalsalget av innspilt musikk i Norge var i 2017 på 730 millioner kroner. Det er en oppgang på 3,7 prosent fra 2016, da salget var på 704 millioner.

Strømming er med god margin det største formatet, men veksten har flatet noe ut. Mens strømming i 2016 hadde en markedsandel på 83 prosent, var den i 2017 på 85 prosent. Omsetningen fra strømming bikket imidlertid for første gang over 600 millioner kroner, og ble på 620 millioner kroner totalt. Dette betyr også at omsetningen bare siden 2015 har økt med over 100 millioner kroner, da den den gang lå på 507 millioner kroner.

Andelen som har premium-abonemment på Spotify fortsetter også å øke. 80 prosent av de norske Spotifybrukerne betaler nå for tjenesten. Dette er en oppgang på nesten 10 prosent fra året før.

Andre strømmetjenester gir fortsatt lave inntekter. Youtube står for under 4,3 prosent av omsetningen. Det er imidlertid vekst også her; fra 11 millioner i 2016 til 26,5 millioner kroner i 2017, noe som i praksis vil si over en dobling.

Vekst er det også for vinyl. Oppgangen er på 21 prosent, fra 32 millioner i 2016 til 39 millioner kroner i 2017. Dette er 6. året på rad vinylsalget øker.

For nedlasting, CD og norskandel av totalsalget går imidlertid kurven motsatt vei. Nedlasting falt med hele 24 prosent fra 2016 til 2017, mens CD-salget hadde fem millioner lavere omsetning i fjor enn året før. Markedsandelen gikk derfor ned fra 14 prosent i 2016 til 12 prosent i 2017.

Når det kommer til norskandel er artister som Kygo og Alan Walker ikke regnet med, ettersom disse er utgitt på utenlandske selskap. Uten dem medregnet har norskandelen falt jevnt siden 2015 da den lå på 23 prosent til nå å ligge på 21 prosent. Nedgangen er for øvrig størst på fysiske format, der norskandelen har gått ned med fire prosent fra 2016 til 2017. Samtidig var altså den mest strømmede låten i Norge i 2017: Kygo og Selena Gomez med låten ”It Ain ́t Me”.