Musikkvideo fra idé til skjerm

Øya-aktuelle Pen Gutt og regissør Håvard Sandvik slapp nylig en musikkvideo på 16mm film. Ballade tok en prat med dem om det audiovisuelle uttrykket i en låt.

Med fare for å anta for mye, har musikkvideoproduksjon fått et oppsving de siste årene, både når det kommer til ambisjonsnivå og skala. Et fokus på å promotere enkeltlåter kan være mye av motivasjonen. Albumet som format prioriteres ikke like ofte lenger. I stedet må artister knytte flere elementer opp mot utgivelsen av sin neste singel. Her er det visuelle uttrykket sentralt, og som regel har artisten en visjon av hvordan sangen skal se ut. Jubelårene da MTV faktisk viste musikkvideoer er kanskje på horisonten?

Den visuelle kunstformidlingen blir tildelt regissør og filmcrew. De skal ta ideene fra artistens hode og ut på skjermen. Budsjettene er små og ideene store i norsk kortfilmbransje, men som vist på Kortfestivalen i Grimstad i sommer har ikke det stått i veien for utvalget. Juryen, bestående av Karima Furuseth og Thor Brenne kommenterte samlet sitt utvalg årets musikkvideoer til filmmagasinet Rushprint:

Den norske musikkvideoen vil tilbake til naturen. Det er en tendens mange av de sekstién bidragene til årets Filmfestival deler. Det er formsterke musikkvideoer skutt analogt, som bruker nordiske tablåer og pittoreske naturlandskap for å sette bilde til dagens musikk. Vi ser regissører og artister som er opptatt av og selvsikre nok til å rendyrke den gode ideen, og at små budsjetter ikke står i veien for å skape stor magi. (…) De utvalgte bidragene imponerte med sterk casting, vakkert foto og troverdige narrativ, og har til felles den ene, litt vanskelig å sette fingeren på, men åh-så åpenbare ingrediensen som skal til for å lykkes som musikkvideo: ambisjon.

Vinneren av Gullstolen for beste musikkvideo under årets Kortfilmfestival var den amerikanske artisten Conner Youngblood med videoen til sangen «Cheyenne», regissert av norsk-amerikanske Johannes Greve Muskat. Hiphopartisten Pen Gutt var nominert for hele to musikkvideoer, «Undercover» og «Pen Gutt», i konkurranse med blant andre Emilie Nicolas, Linni, Sondre Justad og Oslo Ess.

De to Pen Gutt-videoene er fra ulike regissører, men har begge en distinkt følelse og visjon som ser ut til å høre hjemme i artistens musikkunivers. Med fokuset på veien fra artistens idé til regissørens utførelse møter vi Håkon Stubberud, (24) alias Pen Gutt, og regissør bak videoen til låten «Pen Gutt», Håvard Sandvik (25).

Fra idé til produkt

«Pen Gutt» er en låt som kan høres ut som den er en slags temamelodi for artistens navn. Videoen er filmet analogt på filmrull, og viser et ikke-lineært narrativ om en gutt med store brannskader i ansiktet og hans daglige liv. Jeg er en pen gutt / jeg behandler deg pent går refrenget. Han er en pen gutt istemmer Kaja Gunnufsen på gjestevokal.

Gutten i videoen, spilt av Stubberud selv, står opp, ser seg i speilet, jogger på tredemølle, drar på jobb i dyrebutikken, handler dagligvarer og spiller curling på kvelden.

– Jeg sendte Kaja Gunnufsen et brev og la ved en CD med låten på, og spurte om hun ville synge på et par partier. Men hun hadde ikke CD-spiller, så måtte sende den på Dropbox, ler Stubberud.

Håkon Stubberud aka Pen Gutt forteller at «Pen Gutt» var en av de eldste låtene han skrev. Første vers spilte han inn med iPhone-propper.

– Jeg skrev det mens jeg lå hjemme på senga. Jeg fikk en mappe med noen beats, og bare spilte inn vokalen der. Selv om vi dro i studio, så er det første taket fra sengen det som er på den ferdige låta. Vi klarte ikke få det like bra som det ble den første gangen.

Med ferdig låt kom Stubberud i kontakt med Håvard Sandvik på en workshop for musikkvideoer i regi av Mediefabrikken.

– Regissører skulle pitche musikkvideo-ideer til de låtene de likte best. Og av Håkons låter var det «Pen Gutt» jeg kicket mest på, sier Sandvik.

– Og maske-ideen var der også fra start.

Maske-ideen?

– Jeg har visst om det brente ansiktet og masken siden jeg begynte på albumet, sier Stubberud.

Pen Gutts kommende debutalbum heter Hold deg i varmen, og handler ifølge Stubberud om at kunsten stirrer på solen: En metafor ikke ulik «styggen på ryggen». Med videoen ville Sandvik og Stubberud formidle et mørke man bærer med seg, men som man vanligvis ikke ser.

– Konseptet med albumet er at du bærer mørket i livet ditt med deg, og ved å putte det på deg som en maske eller et brent ansikt, så ser alle det. Karakteren lever med det mørket og det vansirede fjeset, men han ser fortsatt på seg selv som en pen gutt, sier Stubberud.

Sandvik fikk med seg på laget SFX-sminkør fra Westerdals, Lise Lotte Jørgensen, som designet den intrikate silikonmasken.

– Etter videoen har jeg fått veldig mange forespørsler. Og nesten alle spør etter masken! Jeg vil liksom ikke bare være maskemannen, ler Sandvik.

For å komme nærmere karakteren har Sandvik filmet på 16 mm film, noe han sier skaper en dybde og en ekstra nærhet til den. Andre aspekt er at regissøren både begrenser seg selv mer, og gir seg selv en ekstra utfordring. Film er dyrt, og når du skyter på film vil du være mer sparsom med mengder opptak.

På film blir planlegging viktigere for å spare tid – og penger. Skyter du digitalt har du mulighet til å sløse mer, forteller regissør Sandvik. Det gir også bildet et mer «gammeldags» preg.

– Det er som når du tar bilder med engangskamera, du føler deg mer inni der, stemmer artist Stubberud i.

Viktig med støtte

Musikkvideoer er dyre, og det kreative uttrykket kan være vanskelig å selge inn. Men både Stubberud og Sandvik understreker hvor mange gode støtteordninger det går an å søke på. For «Pen Gutt»-videoen fikk de blant annet støtte av Viken Filmsenter, som gir tilskudd til filmproduksjon og audiovisuell produksjon på østlandsområdet.

– Støtteordningene i Norge er veldig bra, så hvis du kan skrive en god søknad er mye gjort, sier Sandvik.

– Det er nesten rart ikke flere gjør det!

Stubberud trekker frem Karpe som en viktig inspirasjon for ambisiøse musikkvideoer, og roser bandet for å være viktige pådrivere for musikkvideokulturen i Norge. I mai vant Karpe prisen «Tiårets beste musikkvideo» i regi av Dagbladet og YouTube Music med videoen «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din», regissert av Kavar Sing. De konkurrerte også mot seg selv, med videoen til låten «Hvite menn som pusher 50», regissert av Marie Kristiansen.

– Det de gjør er sinnsykt, og det hjelper at noen av de store tør å gå foran, avslutter Stubberud.

Pen Gutt spiller på Øyafestivalen i Oslo fredag 9. august.