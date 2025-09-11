Tonje Kaada og Henry Leeves Øya leder

Henry Leeves er ny daglig leder av Øyafestivalen, og starter i jobben 1. oktober. Her sammen med avtroppende festivalsjef, Tonje Kaada, som har ledet festivalen i sju år.(Foto: Julia Marie Naglestad)

NotisBransjen

Henry Leeves ny daglig leder for Øyafestivalen

Publisert
11.09.2025
Skrevet av
- Red.

Startet festivalkarrieren som frivillig på Øya, nå er han tilbake som daglig leder.

Henry Leeves har bred erfaring fra både musikkfestivaler og restaurant- og utelivsbransjen, melder Øyafestivalen, og nevner Hovefestivalen, Døgnvill, Rakettnatt og Øyafestivalen som noen av festivalene han har hatt viktige roller i.

Leeves startet sin karriere innen festivalbransjen som frivillig på Øya. Nå er han tilbake som sjef for den store festivalen i Tøyenparken i Oslo.

– Vi er veldig glade for å ha fått Henry tilbake til Øya. Vi husker han særlig som en dyktig riggleder gjennom flere avgjørende år i festivalens vekst. Vi synes det er ekstra stas at en som startet sin karriere innen festivalbransjen som frivillig på Øya, nå er tilbake som daglig leder, sier Linn Catrine Lunder, styremedlem og leder av ansettelseskomiteen.

Henry Leeves gleder seg til å ta fatt på oppgavene og videreutviklingen av Øyafestivalen, forteller han:

– Jeg tror møter mellom mennesker er viktigere enn noen gang. Vi trenger arenaer hvor vi kan løfte blikket fra skjermer, teamsmøter og polariserte debatter, og samles om musikk, engasjement, kultur, og fellesskap. Øya har vært en viktig samlingsplass for dette i mange år, og jeg gleder meg enormt til å føre tradisjonen videre.

 

daglig lederHenry LeevesØyaØyafestivalenTonje Kaada

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

