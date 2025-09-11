Henry Leeves ny daglig leder for Øyafestivalen

Startet festivalkarrieren som frivillig på Øya, nå er han tilbake som daglig leder.

Henry Leeves har bred erfaring fra både musikkfestivaler og restaurant- og utelivsbransjen, melder Øyafestivalen, og nevner Hovefestivalen, Døgnvill, Rakettnatt og Øyafestivalen som noen av festivalene han har hatt viktige roller i.

Leeves startet sin karriere innen festivalbransjen som frivillig på Øya. Nå er han tilbake som sjef for den store festivalen i Tøyenparken i Oslo.

– Vi er veldig glade for å ha fått Henry tilbake til Øya. Vi husker han særlig som en dyktig riggleder gjennom flere avgjørende år i festivalens vekst. Vi synes det er ekstra stas at en som startet sin karriere innen festivalbransjen som frivillig på Øya, nå er tilbake som daglig leder, sier Linn Catrine Lunder, styremedlem og leder av ansettelseskomiteen.

Henry Leeves gleder seg til å ta fatt på oppgavene og videreutviklingen av Øyafestivalen, forteller han:

– Jeg tror møter mellom mennesker er viktigere enn noen gang. Vi trenger arenaer hvor vi kan løfte blikket fra skjermer, teamsmøter og polariserte debatter, og samles om musikk, engasjement, kultur, og fellesskap. Øya har vært en viktig samlingsplass for dette i mange år, og jeg gleder meg enormt til å føre tradisjonen videre.