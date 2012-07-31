Bransjen

Nye tall fra Spotify

Publisert
31.07.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Fire millioner betalende brukere.

Ifølge musically.com har Spotify oppjustert antall betalende abonnenter på verdensbasis.

Spotify skal, ifølge musically.com, nå ha fire millioner betalende abonnenter og totalt 15 millioner aktive brukere, inkludert reklametjenestene, på verdensbasis.

Følg Ballade på Facebook

Tallene kom på Global Business Summit on Creative Content i regi av Glasgow Chamber of Commerce i London i dag, der en representant for Spotiy snakket under fanen The Future of the Music Industry.

Antall betalende abonnenter var tre millioner ved årsskiftet.

Strømming

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

