Nye tall fra Spotify

Fire millioner betalende brukere.

Ifølge musically.com har Spotify oppjustert antall betalende abonnenter på verdensbasis.

Spotify skal, ifølge musically.com, nå ha fire millioner betalende abonnenter og totalt 15 millioner aktive brukere, inkludert reklametjenestene, på verdensbasis.

Tallene kom på Global Business Summit on Creative Content i regi av Glasgow Chamber of Commerce i London i dag, der en representant for Spotiy snakket under fanen The Future of the Music Industry.

Antall betalende abonnenter var tre millioner ved årsskiftet.