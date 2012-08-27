Bransjen

Kraftig underskudd for Spotify

27.08.2012
Embret Rognerød

Strømmetjenesten betalte dyrt for strømmevekst i fjor.

Musikktjenesten Spotify gikk med hele 332,8 millioner kroner i underskudd i fjor, melder Wall Street Journal. Året før var underskuddet på 208,9 millioner kroner.

Det svenskeide selskapet, som nå drives i 15 land, oppgir dyre investeringer og etablering i nye markeder som årsaker til det svake resultatet. Spotify ble blant annet lansert i USA og Australia i fjor.

Musikktjenesten skal, ifølge musically.com, nå ha fire millioner betalende abonnenter og totalt 15 millioner aktive brukere, inkludert reklametjenestene, på verdensbasis.

