Bransjen

Ett år i USA

Publisert
26.07.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Spotify har strømmet flere milliarder låter siden juli 2011.

Spotify åpnet butikken i USA i juli i fjor. I løpet av ett år har over 13 milliarder sanger blitt avspilt i strømmetjenesten, skriver Hypebot.com med henvisning til Spotify.

Spotify forteller også at nærmere 30 millioner sanger har blitt delt gjennom sosiale medier. 55 % av disse er delt via Facebook, 2,7 % gjennom Twitter, mens 41 % av sangene er delt gjennom Spotify.

I april, etter ni måneder på det amerikanske markedet, skrev New York Post at Spotify i USA hadde tre millioner brukere. 20 % av disse var betalende abonnenter.

Ifølge Hypebot har Spotify over 18 millioner sanger i sin katalog og en brukerbase på 20 millioner personer på verdensbasis. Tre millioner av disse er betalende brukere, ifølge nettstedet.

Strømming

