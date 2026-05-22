Ballade video: En gang var vi alle barn  

Møt Sondre Lerche, Kalandra, Lonely Crowd, Morten Qvenild, Jenny Augusta, Jørgen Nordeng & Ida Maria, Ingrid Lingaas Fossum & Center of the Universe og Eigil Berg.

Vi er tilbake etter et lite opphold i forbindelse med 17. mai. Sist hadde vi blant annet med Luna Mare og Bjørn Berge, som gjorde coverversjoner av henholdsvis Mazzy Star og Morphine. Også nå har vi et par covere på lur.

Da bytter vi ut USA med England, som her representeres via Radiohead og New Order. Det er Kalandra og Lonely Crowd som gjør sine versjoner av låtene. Men vi har mye bra originalstoff også, der vi starter med selveste Sondre Lerche. Han annonserer nå et nytt album, samt konserter både i Norge, Europa og USA.

Kort sagt: God fornøyelse!

SONDRE LERCHE: Little Kids

«Little Kids» er første single fra Sondre Lerches neste album, Acrobats. Han forteller at låten har hatt en kronglete reise, ikke ulikt de tre scenene fra forskjellige stadier av ungdomslivet som teksten beskriver.

– Jeg visste refrenget var godt, både teksten og melodien, men jeg hadde slitt meg sveiseblind med versene. Så jeg trakk meg tilbake for en siste natts forsøk på å løse gåten før jeg eventuelt la sangen på is eller lot den gå.

– I notatboken fant jeg et gammelt innfall. Jeg hadde skrevet ned Then again, we’re just kids, little kids you and I, uten videre forklaring eller kontekst. Det var alt som skulle til. Jeg skrev meg gjennom natten – og neste morgen var jeg euforisk over å kunne fortsette innspillingen.

Sangen handler om å se seg tilbake uten anger, med ømhet og empati for den en selv var – og de en var med, forteller han. Fra de typisk klumsete tidlige forsøk på å tilnærme seg kjærlighet og vennskap, til det store, svimle alvoret på terskelen til voksenlivet, før alt faller fra hverandre.

– Jeg tror alle unge mennesker bærer i seg håpet om at et annet menneskes nærvær magisk skal kunne slukke all sorg, og få alle bitene til å passe. Det kan være mye å forlange av andre, når vi heller ikke har kapasitet til å tilby noe slikt selv.

– En gang var vi alle barn som lekte voksne etter beste evne.

Acrobats slippes 21. august, og er Lerches ellevte album. Det etterfølges av en tre uker lang USA-turne i september, samt hele seks konserter på Parkteatret i Oslo.

Musikkvideoen er regissert av Lea Meyer, som ifjor vant prisen for beste musikkvideo under BIFF 2025. Det var for «Crossroads» med Niilas.

KALANDRA: Everything In Its Right Place

Kalandra gir oss her en nytolkning av Radiohead-sangen «Everything in Its Right Place» — oversatt og forvandlet gjennom språk, toner og klang.

Det hele startet improvisert og impulsivt under en lydprøve, og utviklet seg raskt til et eget kunstnerisk prosjekt: en nynorsk versjon av Radiohead-klassikeren. «Everything in Its Right Place» er opprinnelig fra albumet Kid A, som kom i 2000.

Nytolkningen til Kalandra har fått full godkjenning fra Radiohead og rettighetshaverne.

– Hvis du er fan av Radiohead, sånn som oss, så kan du høre at de har inspirert og influert mye av vår egen musikk. Vi har prøvd ivareta den skjøre balansen – å beholde stillheten i kombinasjon med den underliggende spenningen, klare for noe nytt.

– Vi startet dette året med en sterk optimisme, men kaoset – både rundt oss og i verden – vil ikke gi seg, det fortsetter, sier bandet.

Singelen blir sluppet som en frittstående single, i skjæringspunktet mellom post-rock, atmosfærisk metal og nordisk folk.

Den fine videoen er laget av VJUS – filmproduksjonsselskap som består av en rekke bransjefolk med forskjellig bakgrunn. De startet opp i 2017, og har blant annet stått for videoer med Metteson og Alan Walker.

LONELY CROWD: Blue Monday

Det tok «bare» 12 år (!), men nå er Lonely Crowd straks klar med oppfølgeren til albumet som ga dem fire VG-listehits og en tredjeplass på «Billboard Norway Digital Song Chart».

Den nye platen får tittelen By the Time You Read This og gis ut av Apollon Records. Apollon-sjef Robin Mortensen ga også ut den første singelen fra Lonely Crowds forrige album – den gang på Karisma Records.

– Dette er bare det fjerde albumet jeg gir ut, så jeg oppfatter det fortsatt som tidlig i karrieren, sier låtskriver Stig Jakobsen. – Beatles for Sale var liverpudlienes fjerde, og alt grensesprengende kom jo etterpå.

– Videoen har hentet mye inspirasjon fra Benoni & Rosa og Landsstrykere av Hamsun. Og cellisten vår, Eirik, passet perfekt inn i tidsånden.

Stig Jakobsen og Kine Kjær står for vokalen, mens den mangeårige Bowie- og Iggy Pop-gitaristen Kevin Armstrong er med på mandolin. Eirik Roald spiller cello, mens Jakobsen selv tar seg av gitar og trommeprogrammering.

«Blue Monday» er skrevet av Gillian Gilbert, Peter Hook, Stephen Morris og Bernard Sumner. Utgaven fra mars 1983 regnes som den mestselgende tolvtommeren på verdensbasis.

By the Time You Read This slippes 29. mai. På det nye albumet medvirker også folk fra Wholy Martin. Samt trompetisten Arve Henriksen, kjent for sitt samarbeid med David Sylvian.

JENNY AUGUSTA: Den du vil

Jenny Augusta er en låtskriver og artist fra Helgeland, inspirert av visetradisjon, folk, bluegrass og klassisk musikk. Hun spiller blant annet på Martin-gitar og Guild 12-strengs gitar, og har slippfest i Tøyenkirken i Oslo i kveld.

«Den du vil» er skrevet med den danske artisten Julie Maria under et låtskriveropphold på Bornholm. Teksten synges på Sømna-dialekt. Den handler om lengsel, sårbarhet og usikkerheten ved å møte noen du er glad i – og lure på om du er den de virkelig vil ha.

Sangen er spilt inn med strykere fra Arktisk Filharmoni, samt Ombeline Chardes på fele og Sigrun Eng på cello. Miksen er gjort av Michael Hartung.

– Jeg sendte inn «Den du vil» til Arktisk Filharmoni da de skulle velge ut artister fra Nord-norge til prosjektet Strings Attached. Det var utrolig stas da den ble plukket ut. Å få spille den inn med strykere føltes som en bekreftelse på uttrykket jeg jobber med.

– Erfaringen inspirerte meg også til å skrive flere nye låter. Mange av dem blir spilt for første gang i Tøyenkirken i kveld – med Sigrun Eng og Ombeline Chardes som gjester.

– Hvis jeg kjenner at dette treffer publikum, kan det fort utvikle seg til en hel plate. Jeg merker at jeg har åpnet et nytt rom i låtskrivingen gjennom det å arrangere for stryk.

Fremover skal Jenny Augusta spille flere konserter rundt om i Nord-Norge.

MORTEN QVENILD: The Flame

«The Flame» er den andre singelen fra Morten Qvenilds nye album Lokalt piano. Den ble sluppet på SusannaSonata i starten av mai.

SusannaSonata drives av Susanna Wallumrød, og kan i 2026 feire 15 år som plateselskap. Det er en aldri så liten bragd i dagens musikk-/kunst-/kultur-klima. Det feirer selskapet med tre nye album med Propan & Stina Stjern, Espen Reinertsen og Morten Qvenild.

Shrew av Propan & Stina Stjern ble offsielt sluppet på kvinnedagen i år. Propan er Ina Sagstuen og Natali Abrahamsen Garner, som høsten 2024 arrangerte den fire dagers festivalen Dream Nights på spillestedet Goldie i Oslo. Her opptrådte de nettopp sammen med Stina Stjern, som de omtalte som «en av Oslos mest spennende stemmer».

Espen Reinertsen er en norsk saxofonist, fløytist, komponist og musikkprodusent. Han har vært ute en stund med singelen «Til noens dype muskelvev», og har nå sluppet albumet Venus er i håret. Han er også med i duoen Streifenjunko, der Eivind Lønning spiller trompet, perkusjon og elektronikk.

Morten Qvenild presenterte vi alt i mars med videoen «Være lære». På det ferske albumet Lokalt piano har han også invitert med kunstneren Jon Benjamin Tallerås og forfatteren Lars Mørch Finborud.

– Videoen er en sammensetning av innsamlede videoer fra Facebook-gruppa Noregs Bållag og live-video fra Vanntårnet – et gammelt vannmagasin på Nesodden. Den har musikeren lagd sammen med Tallerås.

Mange kjenner nok Qvenild fra samarbeid og prosjekter med In the Country, Solveig Slettahjell, Susanne Sundfør, Arve Henriksen, Ingrid Olava, Nils Petter Molvær, Benedicte Maurseth – og ikke minst Susanna and the Magical Orchestra.

JØRGEN NORDENG og IDA MARIA: La dem ring

8. mai slapp Jørgen Nordeng og Ida Maria bossa nova-låten «La dem ring». Den handler om å frigjøre seg fra alt press, mas og kjas som man bombarderes med fra alle kanter.

– Du har aldri hørt Nordlands største utestemmer med så lavt volum, så lite sinne og så lite mørke, heter det. I tillegg bidrar jazz-veteranen Tore Johansen med behagelig trompet.

– Vi trenger litt lys og varme i den metaforiske mørketiden som har senket seg, fra noen som går stilt igjennom rommet.

Videoen er i følge Jørgen Nordeng et resultat av en «steike trivelig formiddag rundt Akerselva».

– Vi begynte inne på Hønse-Lovisa, la telefonene igjen der inne, og fløy dit vinden tok oss. Egentlig skulle vi bare filme en liten reklamesnutt, men det ble så gøy at vi endte opp med full video.

– Garnnøstet representerer når du endelig får det litt «stilt imellom auan». Da kan du begynne å nøste din egen tråd – og endelig høre deg selv snakke.

Garnet ble også starten på «La dem ring»-genseren, noe Ida Maria gjerne forteller mer om.

– Det har seg sånn at vi kaster noe sånt som 400 tonn ull hvert år her i Norge, fordi bonden har ikke råd eller tid til å ta hånd om den. Det syns jeg er utrolig trist. Derfor har jeg blitt veldig engasjert i ull.

– Jeg ble kjent med en dyktig strikker på Helgeland som går under navnet Robert Tørrissen – eller Hardbarka, som han kaller seg på Instagram. Han har også gitt ut bok om hvordan strikkingen hjalp ham gjennom alvorlige hendelser i livet.

– Han lager mønstre for menn og sjønære motiver, da han er sjømann selv. Jeg spurte han om han kunne tenke seg å designe sitt eget mønster til «La Dem Ring», og det gjorde han.

– Så sendte vi ham på vandring opp til Stormdal Ull, Nordlands eneste spinneri, som sa ja til å sponse prosjektet vårt med ekte nordnorsk garn. Det var skikkelig stas!

INGRID LINGAAS FOSSUM & CENTER OF THE UNIVERSE: Halling etter Berit på Pynte

«Halling etter Berit på Pynte og Halling etter Kristine Klemmetsrud» er blant sporene du kan høre på albumet Eit halvt tusenår av Ingrid Lingaas Fossum. Det kom ut på Ta:lik, med slippfest på Riksscenen i Oslo i november 2024. Platen var med på å markere at langeleiken i Norge fylte 500 år.

På albumet spiller Ingrid på hele tolv eldre langeleiker. Nå har hun gått sammen med musiker og DJ Center of the Universe, også kjent som Jørgen Skjulstad, eller Sissyfus. Flere av leserne kjenner ham nok også fra duoen med munnharpespiller Kenneth Lien.

– Jørgen har laget en remiks av en av låttene, spilt på en 200 år gammel langeleik. Han har står også bak videoen, der vi får se musikerne i en psykedelisk blanding av norsk natur og flyvende langeleiker.

Både Berit på Pynte (1812-1900) og Kristine Klemmetsrud (1892-1973) var fra Valdres. Instrumentet Ingrid spiller på er rundt 200 år gammelt. Det tilhørte Gjartrud Bøiesdotter Myhre, som levde fra 1850 til 1939.

– Langeleiken vi ser og hører i videoen er et eksempel på eldre tonalitet i folkemusikken, forteller Ingrid Lingaas Fossum.

– Med moderne ord kan skalaen på instrumentet oppleves litt «skeiv» for oss i dag. Men før i tiden var dette daglig kost.

Ingrid Lingaas Fossum antyder ellers at det kan bli nye samarbeid med Center of the Universe.

EIGIL BERG: Solnedgang for Løkka

Nylig kom også Eigil Berg ut med et nytt album. Det heter Stemninger, og ble sluppet digitalt, på CD og vinyl. Albumet sies å utforske empati, relasjoner og menneskelig nærhet.

– Stemninger er ment å være nettopp det – 12 nye sanger, mange av dem freidige nok til å framstå ganske nakne, forteller Eigil Berg.

– Min låtskriverhelt Jimmy Webb har både sagt og bevist at en god sang med en god tekst ikke trenger å overlesses med alskens «pynt».

Stemninger er spilt inn i Kulturkirken Jakob og NRKs legendariske Studio 19. Igjen samarbeider Berg tett med Ingvar Hovland, som står bak majoriteten av tekstene.

– Det er noe med kirkerommet. De stemningene jeg ønsket å lydfeste, var mer enn velkomne der – og det var nettopp det vi fikk, sier Berg.

Blant de meritterte medvirkende finner vi Bendik Hofseth på sax, Rune Arnesen og Anders Engen på trommer og perkusjon, Terje Gewelt og Jørun Bøgeberg på bass. I tillegg Stian Carstensen på trekkspill, Geir Sundstøl på gitarer og Lasse Hafreager på tangenter.

Selve slippkonserten for albumet finner sted på Herr Nilsen i Oslo mandag 25. mai.

