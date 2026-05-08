Ballade video: Inn i støvet

Vi ser og hører Misty Coast, Bjørn Berge, Luna Mare, Klepto, Fremmed Rase, Enok Monk, Trueandtrue og Rule Of Two.

Om man skal lage coverversjoner av suggererende og særegen alternativ-rock fra USA, er band som Morphine og Mazzy Star gode kort å gå til. Morphine fikk sitt gjennombrudd med andrealbumet Cure For Pain i 1993. Frontmann, multi-instrumentalist og låtskriver Mark Sandman døde dessverre alt i 1999.

En lignende kult-status har Mazzy Star fra California, som kom sammen året før Morphine. Nå har veteranen Bjørn Berge og nykommeren Luna Mare begge lagd gode versjoner av denne musikken fra nittitallet.

Vi avlegger ellers Trondheim et besøk, og får med oss både spoken word-jazz, breial rap og bra rock i den forbindelse. Vi sjekker ut hjemlig drømmepop av i dag med Misty Coast, samt hardcore og darkwave fra Oslo.

Kort sagt: God fornøyelse!



MISTY COAST: Honey & Cinnamon

24. april slapp Misty Coast sitt femte album, Always Sun. Det er ute på Melodaze Records, og skal følges opp av en releaseturné våren og sommeren 2026.

Albumet ble lansert med en videopremiere på låten «Honey & Cinnamon», regissert av Lasse Røed. Den beskrives som en leken og energisk låt som trekker tråder til alt fra Stereolab og Dungen til Asobi Seksu, Lush og Sonic Youth.

– Idéen bak «Honey & Cinnamon» var å formidle følelsen av å ødelegge noe vakkert – og hvordan man noen ganger krisemaksimerer, så ting blåses helt ut av proporsjoner, sier Misty Coast.

– Samtidig handler den om hvor godt det er å ha noe trygt, enkelt og håndfast å holde tak i. Dette er den korteste låten på plata. På 2 minutter og 20 sekunder flyr vi gjennom et kaos av en poplåt som både balsamerer sjelen og biter deg i nakken.

Regissør Lasse Røed beskriver videoen slik:

Ledige stillinger Troms fylkeskommune (TFK) Musikk, dans og drama undervisning – sangpedagog og pianopedagog Troms | 18/05/2026 Nord universitet Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor innen joik Trøndelag | 17/05/2026 Arktisk Filharmoni Podieinspisient Bodø Nordland | 19/05/2026 Arktisk Filharmoni Orkesterbibliotekar Nordland, Troms | 19/05/2026 Lillestrøm Musikk- og Kulturråd Daglig leder Akershus | 10/05/2026 Johan D Behrens stipendiefond Stipendier til videreutdanning og studiereiser for sanginstruktører, dirigenter og komponister. 08/05/2026 Se alle stillinger

– «Honey & Cinnamon» er en film om nærhet, avstand og de små øyeblikkene. Et sted mellom byen og skogen, mellom drøm og virkelighet, finnes et rom der vi nesten møtes. Som en stille vårdag som aldri helt slipper taket.

Misty Coast er det kritikerroste drømmepop-prosjektet til Linn Frøkedal og Richard Myklebust, kjent fra The Megaphonic Thrift. På Always Sun samarbeider de for første gang med produsent Håkon Brunborg, som også bidrar som musiker.

BJØRN BERGE: Eleven O’Clock

I dag slipper Bjørn Berge det nye albumet Morphine på Apollon Records. Det er tilegnet det amerikanske kultbandet Morphine – en gjeng som har vært blant nordmannens aller største favoritter siden 1990-tallet.

Gitaristen fra Haugesund har tidligere utgitt 13 studioalbum og et live-album. Han solodebuterte med Bjørn Berge i 1997, og ble året etter kåret til Årets musikktalent av Dagbladet.

De neste årene vant han to Spellemannpriser i blues-kategorien samt hovedprisen til Notodden Blues Festival Blues. Den går til artister, personer eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for bluesen i Skandinavia.

– Morphine var noe helt eget. De hadde groove, råskap og sjel på en måte som traff meg umiddelbart, og som fortsatt inspirerer meg i dag, sier Berge. 57-åringen har selv turnert mye i Europa og Nord-Amerika.

Morphines særegne uttrykk, med barytonsaksofon, tostrengs bass og mørk, minimalistisk nerve, tolkes her via utvalgte låter fra bandets katalog. Vi hører også Arnt Ove Kvernenes (munnspill), Vegard Fossum (trommer) og Kalle Aasland (kor).

Videoen er ved Thomas Mortveit i Shady Shades. Mortveit kan du lese et ferskt intervju med på denne siden hos Ballade, der vi diskuterte fremtiden til musikkvideoene her hjemme.

LUNA MARE: Into Dust

Mazzy Star fra California har et mye mer lavmælt uttrykk enn Morphine. Men også de må sies å være svært egenartede og atmosfæriske. Frontfigurene David Roback og Hope Sandoval regnes som sentrale i utviklingen av en nordamerikansk drømmepop-scene.

Sandoval og Roback har også skrevet «Into Dust», som vi finner på andrealbumet So Tonight That I Might See fra 1993. Den originale innspillingen består av akustisk gitar, cello og vokal.

Her har det ferske norske prosjektet Luna Mare spilt inn en live-versjon av sangen, som ellers dukker opp i flere filmer.

– Vår versjon av låta er et godt stykke fra det originale uttrykket, sier Lina Marie Abeland, alias Lune Mare.

– Den har fått et eget særpreg som kom ganske organisk frem i øvingslokalet. Låta har blitt en live-favoritt både av oss som spiller den og av konsertpublikum. Jeg har til og med fått kommentarer fra publikum om at den lange oppbygningen har brakt dem til tårer.

– Så for å gi låta litt ekstra oppmerksomhet tok jeg med livebandet mitt i studio, og spilte inn og filmet en live session. Dette ble gjort i Lydbroderiet på Sofiemyr.

Videoen er filmet av Andrea Agatha Grøneng og Kai Sikveland. Den er produsert av Grøneng og Lina Marie Abeland. Abeland har også klippet den med Markus Aleksander Bislingen. Innspilling, miksing og mastring er ved Noah Winther Krogsholm.

Vi hører gjerne mye mer av Luna Mare.

KLEPTO: Glemte gater

Denne er ikke helt fersk, men den bringer oss til det alternative musikkmiljøet i Trondheim. Der finner vi Klepto, ifølge NRK Urørt stiftet i de mer anarkistisk orienterte gatene i hjembyen. Selv kaller de musikkstilen sin «psykedelisk punk og rock».

Urørt har ellers omtalt Klepto som en gjeng som vil ta rockescenen med storm. Musikerne har blant annet bakgrunn i AKKS Trondheim og UFFA’s Naboklage Booking. Nå har musikerne kommet til topp 3 i bandkonkurransen til Trondheim Rock, der publikumsstemmene avgjør hvem som får spille på festivalen. Her er etablerte band som Turboneger, DumDum Boys og Raga Rockers alt på plass.

Klepto ga i september 2024 ut albumet Kleptokrati. Før det hadde Ada Veie-Rosvoll (bass), Amelia Vasaru (gitar) og Kaja Hatlevoll (vokal, gitar) deltatt på samleplater som Party Terror #4 og 2024: Pønk i Norge, begge utgitt på Fucking North Pole Records. Andrea Schnell Husby kom med i februar, og har i dag tatt over trommene.

«Glemte gater» kom opprinnelig ut 31. oktober i fjor. Videoen til låten er filmet av Peder Okstad og Thomas Valenta. Den har også regi og klipp ved Peder Okstad.

FREMMED RASE: SSNRII

Vi holder oss i Trondheim, og skifter samtidig musikkstil en hel del. Både Fremmed Rase og Enok Monk er veteraner fra det mer alternative rap-miljøet i byen.

Fremmed rase startet alt tidlig på 90-tallet. De kalte seg først Alien Breed, men gikk etter hvert over til å rappe ofte nokså drøye tekster på lokal dialekt. De besto av Ordfører’n (Frode Myren), MC Apekatt (Jan Tore Lund) og Kapabel (Christian Teigen).

Kapabels solo-EP ”1999/2000” skal være Trondheims første offisielle hiphop-utgivelse. Fremmed Rase ga ut EP-en ”Horisontal fortellerkunst” i 2001, og medvirket også på Åge Aleksandersens Linedans fra 2002.

De fulgte opp med albumet Pisspreik i 2003, der Håkon Gebhardt, Frode Sander Øien og Gunnhild Sundli ble med som gjester. Den ble også til en bok, ført i pennen av Frode Myren. Varsko her! ‎fulgte i 2007.

Frode Myren kaller seg også Frodux, og ga for et halvt år siden ut låten og videoen «Planer». Fremmed Rase vendte tilbake med ny musikk i 2017, og har siden sluppet flere låter. Det nye albumet SSNR skal slippes i september. Tittelen står for Same shit, ny rapping.

På «SSNRII» har Fremmed Rase med seg Gamlerik, Ben Baller, Dårlig Stemning, Bob, SIVIL, Bør Børson og Kaptein på Skuta. Låten er produsert av Soul Theory – og er mikset og mastret av Poppa Lars.

Som trioen sier på Facebook-siden sin: – Du vil ikke tro hvor morsomt vi har det.

ENOK MONK: Apati

Trond Wiger er født i Trondheim i 1979, året da lokale pønkere først markerte seg med samleplaten 7000 riff. Han var nokså ung da Fremmed Rase dro i gang også, men medvirker både på Kapabel- EP-en, Pisspreik og Varsko her!

Selv var han med på å starte opp hiphop-duoen Gode Ord Dør Sist (G.O.D.S) alt i 1995 – og begynte vel med rap et par år før det også.

G.O.D.S. besto også av Erik «Børek» Bruset. De debuterte med den seks spors EP-en «Bovak» i 2002, og ga senere ut album som Gode Ord Dør Sist (2009), VrakGODS og Svart jord (2012).

Trond Wiger ble nominert til Spellemannpris i 2009 for barneplata Går i fjøs, som han gjorde med Gjermund Larsen og Bom Basker. Han har også vært rapper i band som Børeks Firo, NSB, Væren og Game of Tronds.

Og i Enok Monk, der Erlend Smalås bidrar med kontrabass og jazz-inspirert musikk. De debuterte i 2024 med LP-en Føkt Mose, utgitt på Sonic Transmission Records.

Tidligere i år kom oppfølgeren Brødrene Løvemat, der vi finner låten «Apati». Den har fått en egen video, fotografert, regissert og klippet av Hallvar Bugge Johnsen.

– Hvis jeg ikke får stå på en scene, hadde jeg slitt med depresjoner, har Wiger fortalt til Adresseavisen. De svarte nylig med å skrive: – Han er er selve Trondheims-poeten.

TRUEANDTRUE: Prayin’ With The Boys

Det Oslo-baserte hardcorebandet Trueandtrue slipper debutalbumet Nosedive 29. mai. Den omtaler Robbe Madsen i Relentless Booking som «en brutal og kompromissløs plate», der Trueandtrue omfavner «kaos, hastverk og total emosjonell eksponering».

Trueandtrue består av Vincent Engebretsen (vokal, gitar), Simen Winje (gitar), Fabian Stordalen (bass) og Gaute Falch (trommer).

Nosedive inneholder også bidrag fra Johan Hansson Liljeberg fra Honningbarna), hardcore-bandet Feral Nature og saksofonist Lars Meen.

De første singlene fra albumet var «Prayin’ With The Boys» og «The Director’s Cut». Trueandtrue spilte ellers nylig på Relentlessfest i Trondheim, sammen med band som Pil & Bue, Sibiir, Slug Boys og Exploding Head Syndrome.

Også Feral Nature er et hardcore-band fra Oslo. De består av Selma Bahner (vokal), Rob Hamilton (gitar, vokal), Will Morris (bass, vokal) og Mathias Myren (trommer). Vi presenterte dem nærmere i februar 2026.

Videoen til «Prayin’ With The Boys» er ved Stian Dahl Sommerseth og Trueandtrue. Låten er produsert og mikset av Bosse Krogh Kiønig.

RULE OF TWO: Afterlife

– «Afterlife» er vår nye single og video. Den slapp vi fredag 7. mai på spanske Polypiel Records i Madrid.

Rule Of Two er det elektroniske prosjektet til Ronny Flissundet og Kristian Liljan – aktive darkwave- og cyber-punkere med fartstid fra alternative rockeband som Damokles og Dunderbeist. Vi presenterte dem første gang i januar 2024, og har senere lagt ut mange av deres selvproduserte videoer.

«Afterlife» er bandets fjerde utgivelse bare så langt i år, og blir forklart slik av Flissundet:

– Vi i Rule Of Two fortsetter i samme mørke, mer industrielle retning som på de foregående utgivelsene, og blander her stemningsfulle synther og mekaniske rytmer.

– Tekstmessig reflekterer «Afterlife» over forandring, hvor man ser tilbake på liv levd og ønsker etterlivet hjertelig velkommen, i all sin herlige dystopi.

Rule Of Two startet opp i 2023. I fjor høst kom deres debutalbum på eget selskap, Aiming for the Sun.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 310 av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.