Kongens Fortjenstmedalje til Eigil Berg

Onsdag kveld ble komponisten, tekstforfatteren og musikeren tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sitt virke i norsk musikk- og kulturliv gjennom mange tiår.

I begrunnelsen for tildelingen av Kongens heder heter det at Eigil Berg har gjort en betydningsfull innsats for kulturlivet i Norge, drevet av hans glede over å glede andre: Som allsidig kunstner har Berg nådd ut gjennom ulike medier; plater, konserter, teater, film og fjernsyn til publikum over hele Norge som både soloartist og frontfigur i bandet New Jordal Swingers.

New Jordal Swingers platedebuterte i 1974 og markerte sine 50 år med en omfattende avskjedsturné i 2024. De kunne da se tilbake på drøyt 4.000 konserter og en halv million solgte av 30 album og 28 singler, hovedsakelig med materiale skrevet av Eigil Berg.

I 2023 ga Eigil Berg ut boken I musikkens tjeneste. Den er ikke bare en selvbiografi; navneregisteret inneholder drøyt 1300 personer. Boken er dermed også en historie om populærmusikken i Norge gjennom to generasjoner. Her kan du lese et omfattende intervju med Berg i forbindelse med utgivelsen, og her finner du et godt utdrag fra boken.

Omtalen av utmerkelsen til Berg forteller at artistkollega Casino Steel en gang fastslo at det finnes steder i Norge der bare Kongen og New Jordal Swingers har vært. Kongeparet besøkte nylig Balsfjord i Troms for første gang. Da New Jordal Swingers spilte der i 1992, var det for tredje gang. Askvoll i Vestland er en av de åtte kommunene Kongen ikke har besøkt ennå. Men Berg har spilt der med bandet sitt seks ganger.

Eigil Berg vokste opp med piano hjemme og fikk tidlig pianoundervisning. I tillegg sang han i koret Olavsguttene fra 1960 til 1964, også som solist. Gitar ble hans neste instrument, og midt på 60-tallet spilte han i forskjellige band som i 1966 endte opp i bandet Morgans. Berg debuterte som komponist og tekstforfatter da Morgans ga ut sin andre singel «Eilas» i 1968. Etter denne låtskriver-debuten har Berg satt sine spor som låtskriver fram til årets solo-album «Bokhyllest».

Bergs «Mama’s Got The Blues» toppet Europatoppen i 1979, hans «Rock Machine» ble kåret til tidenes beste melodi på Norsktoppen 23 år etter utgivelsen, og hans «Hyllest» fant veien inn til AUFs sangbok. Kultfilmen «1958» hadde sin tittellåt signert Eigil Berg, og da Barack Obama ble hyllet med fakkeltog etter Nobelprisen, var det musikken til Bergs «La faklene skinne» som startet toget.

Samarbeidet med Frøydis Armand og med A/S Dameteater & Søn brakte ham til teaterscener rundt om, også Mexico fikk besøk av Bergs teatermusikk i 2011.

Berg har vært kapellmester og akkompagnatør ved en rekke artisters konserter i Oslo, blant andre Chuck Berry, Scotty Moore, James Burton og D.J. Fontana. I 2007 var Berg fagdommer i NRK-programmet «Kvitt eller dobbelt» med tema Elvis Presley. Berg har også holdt timelange foredrag om Ray Charles både på Victoria Jazzscene i Oslo og i NRKs «Bluesasylet».

Som soloartist har Berg gitt ut 13 singler og 5 album. Blant andre artister som har tatt for seg musikk av Eigil Berg finner vi navn som Bigbang, Åse Kleveland, Paal Flaata og Trond Granlund.