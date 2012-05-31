Samtale om elektronika

31.05.2012
- Red.

Arrangement på fredag.

I over to tiår har den norske elektronikamiljøet vært en viktig premissleverandør nasjonalt og internasjonalt. Oslo har kanskje størst tetthet av småklubber i Nord-Europa, og byen fostrer stadig nye, internasjonalt anerkjente produsenter og DJs. Denne aktiviteten gjenspeiles i liten grad av oppmerksomhet eller støtte fra næringsliv, politiske miljøer og øvrig musikkbransje. Hva kan gjøres for å bedre vilkårene til en av verdens mest levende klubbmusikkscener?

Slik er problemstillingen som skal diskuteres på «Musikksamtalen» i morgen (fredag) kl 17. De som skal stå for snakkingen er Lars Petter Hagen, Rune Lindbæk, DJ Strangefruit, Christopher Wareing, Lemaitre, Martin Revheim og Johan Borg.

I tillegg blir det smuglytting – » en blanding av lytting til nye produksjoner og samtaler med musikeren» – i regi av bloggen Smug.no. Dette starter kl. 19.

Musikkbyen Oslo og MFO samarbeider om arrangementet, som finner sted på Sommer-Oslos kanskje fineste sted: Sukkerbiten, utenfor Operaen.

