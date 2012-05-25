Politikk & debatt

NOPA i drømmeland

Publisert
25.05.2012
Skrevet av
Thomas Nortvedt

INNLEGG: Forbrukeren vil ikke ha noen norsk musikklov, skriver Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet.

NOPAs styreleder, Ragnar Bjerkreim har i gitt uttrykk for det som må være det mest defensive utspillet fra musikkindustrien på lang, lang tid.

I et dokument som er sendt til Kulturutredningen 2014 foreslår Foreningen for komponister og tekstforfattere (NOPA), at det innføres en musikklov.

Så hva er det NOPA vil ha ut av en slik lov? Kun en ting: mer penger. Ikke noe annet. Ikke en gang bruken av kulturpolitiske skjold gjemmer NOPA seg bak.

Ikke snaut

“Det må rett og slett koste mer for forbruker for å få opp inntjeningen”, sier styreleder Bjerkreim til Ballade. NOPA er også såpass ubeskjedne at et de gjerne vil ha momsfritak og fradragsrett for inngående moms. Det er ikke snaut.

På spørsmålet om hvordan forbrukerne vil reagere, svarer Bjerkreim;

“Jeg tror ikke forbrukerne vil hylle dette, men det må være virkemidler fra det offentlig også som kan ta en del av den kaken. Men det er ingen tvil om at musikk er billig i Norge, spesielt med kostnadsnivået vi har her. Hvis bøndene klager, har musikkbransjen også lov til å gi et lite varsko”

I den grad det skulle være noen tvil, dette vil ikke forbrukerne ha.

Vi bruker mer penger på kulturelt innhold enn noen gang før, og bare fordi enkelte aktører får en mindre del av kaka, er ikke virkemiddelet nødvendigvis å bake en større kake.

Bransjen er i konkurranse

Musikkbransjen er i konkurranse. Med seg selv, med andre uttrykk og med egen historie. Bransjen må slutte å sammenligne dagens situasjon med 1992, se heller til tiden før CDen og forbrukernes egen-digitaliseringen av musikkarkivet hjemme.

Og synker norskandelen, ja så er det vel sånn at folk ikke etterspør produktet. Eventuelle kulturpolitiske målsettinger tas over skatteseddelen, ikke over disken i butikken. Det mener Forbrukerrådet like mye om musikk som om bøker.

Rammeverket for forbrukerbeskyttelse er i ferd med å flyttes fra kontraktsretten til konkurranse og markedsretten, og vi ønsker denne delen av musikkbransjen velkommen etter. Bjerkreim nevner privatkopieringsvederlaget, som også er basert på faktisk bruk. Så der er vi enige!

Kanskje det ikke blir så galt. Det handler en del om å ta steget inn i en ny virkelighet. Og det er ikke en enkel sak for forbrukerne heller.

Thomas Nortvedt er fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerådet.

