NOPA-stipend til Dagny, Charlotte Dos Santos og Henrik

Stipendet deles ut under by:Larm og går til unge, lovende låtskrivere.

Stipendet består av et diplom og 20 000 kroner til hver. I juryen sitter fire komponister/tekstforfattere som skal speile en bredde innen tekst og musikk. Tre av stipendkomiteens medlemmer rekrutteres blant de nyeste NOPA-medlemmene.

Dette året besto juryen av låtskriverne Torgny Amdam, Silja Sol Dyngeland, Mats Lie Skåre og Hedvig Mollestad Thomassen, som begrunner tildelingene slik:

Charlotte Dos Santos representerer noe nytt, men med noe gammelt og knitrende på slep. Innenfor den sjelfulle neo-soul tradisjonen kan man sefor seg Dos Santos gå langs en elv der både Billie Holiday og Amy Winehouse har gått før henne. De seige elektroniske beatsene og tidvis sterke afro-cuban-referansene, gir musikken et distinkt preg. Med en skeiv touch på melodier og arrangement skaper Dos Santos en både smooth og spennende lytteropplevelse. Musikken er både dansbar og lyttbar, fremført av en troverdig stemme som bringer noe nytt på bordet, men som samtidig nikker respektfullt mot de grunnleggende afro-amerikanske musikksjangrene som jazz og latin.

Hør Dos Santos’ musikk her.

**

Med et solid og klassisk pop-håndverk i bunnen, trer Dagny frem med en troverdig og distinkt sangstemme som fenger øret umiddelbart. Det låter tidløst, samtidig som det låter oppdatert og kontemporært. Vi har å gjøre med sterk låtskriving som ikke behøver å pakkes inn i fancy studiotricks. Låta «Backbeat» kan sende tankene til artister som Tove Lo eller Taylor Swift, samtidig kan man høre for seg helt andre artister fremføre låta. Med låtskrivertalentet og stemmen til DAGNY, kan hun tre inn i mange typer lydbilder fremover, dette er en av grunnene til at det blir spennende å følge med på henne det neste året!

Hør DAGNYs musikk her.

**

I mylderet av Producer/DJ-artister, er det sjeldent man kommer over et uttrykk som er så til de grader lekent og overskuddspreget som Henrik The Artist sitt utrykk. Dette er musikk som nikker med stor selvfølge til et vell av referanser; innenfor samme låta kan man eksempelvis høre referanser til både 80-talls stadion heavy og minimalistisk techno. Juryen bet seg merke i den gjennomgående entusiasmen som ligger i låtene til Henrik the artist. Man skal være rimelig forknytt for å ikke bli oppstemt av Henrik The Artist sin genuine og uanstrengte evne til å spre godt humør! Med et øre for finurlige detaljer holder han på lytterens oppmerksomhet fra første til siste sekund i låtene sine.

Hør Henrik The Artists musikk her.