Bransjen

NOPA-stipend til Rytmeklubben

Publisert
06.03.2015
Skrevet av
- Red.

Tre stipender deles ut til unge låtskrivere som foreløpig ikke er NOPA-medlemmer. Det første stipendet går til Rytmeklubben.

Juryens mandat er å dele ut stipender til de som kommer til å prege norsk musikkliv fremover fordi de lager god tekst og musikk.Stiopendene skal tildeles på bakgrunn av kompositoriske kvaliteter uavhengig av sjanger, hvor tekst også er en viktig del av komposisjonen.Juryen står fritt til å velge om de vil vektlegge tekst, musikk eller begge deler.

Henrik Haraldsen Sveen, Ole Torjus Hofvind, Tom Henrik Melting Basmo og Martin Basmo Aspen i Rytmeklubben ble tildelt det første av stipendene I går.

Juryen, som har bestått av Knut Schreiner (Turboneger, Mirror Lakes), Ida Maria, Torgny Amdam (Torgny, ex-Amulet) og en av stipendvinnerne fra 2014: Ellen Andrea Wang.

Deres begrunnelse lyder som følger:

«Digitalisering endrer ikke bare hvordan vi lytter til musikk og bransjestrukturer. Den endrer også hvordan musikk skapes. Ingen sted er dette tydeligere enn i moderne, elektronisk pop- og dansemusikk. Her må begreper som ”tekst”,  ”melodi” og ”låtskriving” redefineres. Dagens popmusikk kan ikke nødvendigvis framføres på et piano eller kassegitar. Istedenfor blir ”komposisjon” noe som ikke kan løsrives fra studioproduksjon. For NOPA er det et poeng å vise at vi tar denne musikken og denne måten å lage musikk på, på alvor.

Norge har en stolt historie i elektronikasjangeren. Ser man til Sverige, finner man noen av verdens mest suksessfulle pop-låtskrivere. I Frankrike har den synthbaserte dansemusikken satt en ny standard for popmusikk. Ole Torju Hofvind, Tom Henrik Melting Basmo, Martin Basmo Aspen og Henrik Haraldsen Sveen viser med ”Seen” potensial til å bli låtskrivere som forener disse kvalitetene i sin ekstatiske musikalske visjon.

Av alle artistene på By:Larms utvalgt-liste, er det ingen som representerer Lyden av 2015 mer enn Rytmeklubben. Det låter nytt og friskt, man skjønner ikke helt hvordan det gjøres, men man vil ha mer av det – akkurat som det har vært med innovativ popmusikk til alle tider.»

