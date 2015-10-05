Lill-Babs, Jörgen Elofsson og Laleh blant årets SKAP-prisvinnere

05.10.2015
- Red.

Priser og stipender til svenske komponister og tekstforfattere deles ut i Stockholm torsdag denne uken.

Torsdag 8. oktober feirer SKAP- Sveriges komponister og tekstforfattere, seg selv og svensk musikkliv med pris- og stipendutdeling på Brooklyn bar i Stockholm.

Hedersprisene går til artisten Lill-Babs og produsenten Jörgen Elofsson.

I juryens begrunnelser heter det om førstnevnte:

«En legende hvis røst for evig har slipt noen av de edleste juvelene i den svenske låtskatten. For sin livsgjerning i det svenske musikklivet får Barbro «Lill-Babs» Svensson SKAPs hederspris for 2015»

Elofsson får pristen for at han med sin «fingerspissfølelse og lydhøret er en kongelig leverandør av hits.» i tillegg til at han regnes som en pioner innenfor svensk musikkbransje.

Minnepris til Laleh

Foruten overnevnte får Laleh Kai Gullemars minnepris for sin «fornyelse av såvel pop som visesang».

Tidlgere vinnere av minneprisen er Karin Drejer (2014), Agnetha Fältskog (2013) og Nina Person (2012). Kai Gullmar har for øvrig blitt kalt Sveriges første kvinnelige populærmusikkomponist. Hun sto bak over 500 sjømannsvalser, viser, filmmusikk og evergreens.

Pris- og stipendsummen er på 40 000 svenske kroner.

Her er alle stipend- og privsvinnere:

Adam Baptiste – SKAP-stipendium

Joy & Linnea Deb – SKAP-stipendium

Jörgen Elofsson – SKAP:s hederspris

Carl Falk – SKAP-stipendium

Martin Hederos – SKAP-stipendium

Laleh – SKAP:s pris till Kai Gullmars minne

Elin Larsson – SKAP-stipendium

Ola Magnell – SKAP:s stipendium till Evert Taubes minne

Vincent Pontare – SKAP-stipendium

Barbro ”Lill-Babs” Svensson – SKAP:s hederspris

Illustrasjon coverlåter

Hva er en coverversjon i dag?

Har vi kommet tilbake til en framtid hvor publishing er viktigere enn platebransjen, og hvor dataspill- og youtube-generasjonen redefinerer hva...

Illustrasjon artister

Hvorfor blir noen låter hits?

Odd Torleiv Furnes, Magnus Eliassen og Trine Sollie diskuterer hvorfor noen låter stikker seg mer ut enn andre.

Foto: Music Norway.

Forventer fremgang i musikkmarkedet

Ny rapport viser relativt gode prognoser både for konserter og innspilt musikk i hele Norden, med unntak av Danmark.

Rytmeklubben

NOPA-stipend til Rytmeklubben

Tre stipender deles ut til unge låtskrivere som foreløpig ikke er NOPA-medlemmer. Det første stipendet går til Rytmeklubben.

Balducci/Kola/Holsen på Hærverk Foto: Aslaug Olette Klausen

Balladepodden: Maskiner i åpne landskap

Tellef Øgrim og Aslaug Olette Klausen spør om hva vi mener med at musikk skal utfordre, etter impro-elektro-jazz-konsert på Kafe...

Marthe Valle og Moddi i Aida Refuge Camp Betlehem feb

– ­Det var som en stille enighet mellom oss om at kunsten og stemmene våre er livsviktige

Musiker Marthe Valle og kunstner Jannik Abel deler et sterkt engasjement for Palestina. Sammen har de brukt kunst og aktivisme...

Korpsøvelse på Møllergata Skole

Musikkorps får Oslo bys kulturpris

Mens Oslo bys kunstnerpriser blant annet går til bandet Oslo Ess og =Oslo for Brylarm-festivalen, og konsertarrangør Peer Osmundsvaag.