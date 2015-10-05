Lill-Babs, Jörgen Elofsson og Laleh blant årets SKAP-prisvinnere

Priser og stipender til svenske komponister og tekstforfattere deles ut i Stockholm torsdag denne uken.

Torsdag 8. oktober feirer SKAP- Sveriges komponister og tekstforfattere, seg selv og svensk musikkliv med pris- og stipendutdeling på Brooklyn bar i Stockholm.

Hedersprisene går til artisten Lill-Babs og produsenten Jörgen Elofsson.

I juryens begrunnelser heter det om førstnevnte:

«En legende hvis røst for evig har slipt noen av de edleste juvelene i den svenske låtskatten. For sin livsgjerning i det svenske musikklivet får Barbro «Lill-Babs» Svensson SKAPs hederspris for 2015»

Elofsson får pristen for at han med sin «fingerspissfølelse og lydhøret er en kongelig leverandør av hits.» i tillegg til at han regnes som en pioner innenfor svensk musikkbransje.

Minnepris til Laleh

Foruten overnevnte får Laleh Kai Gullemars minnepris for sin «fornyelse av såvel pop som visesang».

Tidlgere vinnere av minneprisen er Karin Drejer (2014), Agnetha Fältskog (2013) og Nina Person (2012). Kai Gullmar har for øvrig blitt kalt Sveriges første kvinnelige populærmusikkomponist. Hun sto bak over 500 sjømannsvalser, viser, filmmusikk og evergreens.

Pris- og stipendsummen er på 40 000 svenske kroner.

Her er alle stipend- og privsvinnere:

Adam Baptiste – SKAP-stipendium

Joy & Linnea Deb – SKAP-stipendium

Jörgen Elofsson – SKAP:s hederspris

Carl Falk – SKAP-stipendium

Martin Hederos – SKAP-stipendium

Laleh – SKAP:s pris till Kai Gullmars minne

Elin Larsson – SKAP-stipendium

Ola Magnell – SKAP:s stipendium till Evert Taubes minne

Vincent Pontare – SKAP-stipendium

Barbro ”Lill-Babs” Svensson – SKAP:s hederspris