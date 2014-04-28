Bransjen

Hvorfor blir noen låter hits?

Publisert
28.04.2014
Skrevet av
- Red.

Odd Torleiv Furnes, Magnus Eliassen og Trine Sollie diskuterer hvorfor noen låter stikker seg mer ut enn andre.

Odd Torleiv Furnes er musikkviter og har skrevet doktoravhandlingen «Musical Memory, Attention and the Hit». Gjennom et utvalg popmusikk har han analysert hvilke elementer som bør ligge til grunn for at en poplåt skal bli lagt merke til og feste seg i bevisstheten vår.

Sammen med musikkjournalist Trine Sollie og musiker og artist Magnus Eliassen diskuterer han hva som kjennetegner en tidløs megahit som lever tiår etter tiår, og om man kan snakke om «hits» innenfor de smalere sjangrene som kunstmusikk, jazz, eller undergrunnsrock.

Stikkord er hukommelsesteori, bransjemekanismer, x-faktor, tidsånd, diverse komposisjonsteknikker og egen erfaring.

Det hele skjer på Musikkforum 28. April, kl 19.00 på Blå.
Gratis adgang.

