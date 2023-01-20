Soft City representerer Norge i International Blues Challenge i Memphis

Torsdag denne uka reiste bandet Soft City på en 12-dagers tur til sørstatene i USA. Der representerer de Norge og Norsk Bluesunion i den store bandkonkurransen International Blues Challenge (IBC) i Memphis, Tennessee. Før konkurransen starter skal bandet gjøre konserter på klubber og juke joints i Clarksdale, Mississippi og i Memphis.

Tekst: Rune Endal, Bluesnews. Ballade republiserer etter avtale med Bluesnews.

Foto: Per Ole Hagen

Soft City turnerte i 2022 rundt om i landet som Union Bluesband i regi av Norsk Bluesunion (NBU). Det talentfulle, unge bandet ble svært populære på norske bluesscener i løpet av året, og nå skal de få prøve seg på det amerikanske publikummet.

International Blues Challenge er verdens største tevling for bluesband, og samler hvert år musikere fra hele verden. I år deltar hele 260 forskjellige band og artister. Konsertene blir avholdt på klubber og konsertsteder i Beale Street i musikkbyen Memphis fra 24. til 28. januar.

Før International Blues Challenge starter skal Soft City gjøre flere konserter i Clarksdale i Mississippi. Det er Norsk Bluesunion som gjennom sine kontakter i miljøet har fått i stand disse oppdragene, og representanter fra NBU er også med på turen for å bistå Soft City.

Den første konserten er på den kjente klubben Ground Zero fredag 20. januar, klubben der den kjente skuespilleren Morgan Freeman er medeier. Videre går turneen til musikeren Stan Streets kunstgalleri, klubben The Chapel på Shack Up Inn på den historiske plantasjen Hopson Plantation og til Bluesberry, en kafé eid av bluesstjerna Watermelon Slim, også godt kjent i Norge etter sine mange besøk.

Tirsdag 24. januar er Soft City på plass i Beale Street i Memphis der International Blues Challenge starter med showcase-konserter. Dersom bandet henger med gjennom kvartfinaler og semifinaler vil de bli å finne på den store finalen som blir avholdt i Orpheum Theater lørdag 28. januar.