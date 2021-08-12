Notodden Bluesfestival: – Nøkkelen er vilje til endring

Notodden Bluesfestival ble arrangert sist helg, med 6000 publikummere fordelt på ulike scener og kohortinndelte arenaer – uten påviste smittetilfeller. – Man må alltid være forberedt på og villig til endring. Det har denne tida vist oss, sier festivalsjef Jostein Forsberg.

Da festivalsjef Jostein Forsberg åpnet den 33. bluesfestivalen var det med optimisme og tro på fremtiden.

– Kulturminister Abid Raja har oppfordret til planlegging og gjennomføring slik at kulturlivet kan komme i gang igjen. Det har vi tatt på alvor. Det har vært utfordrende, men vi håper at vi får lønn for det strevet. Vi har gjort en seriøs jobb med dette og er godt forberedt. Vi er også forberedt på at endringer kan komme. Slik er hverdagen for oss alle akkurat nå, sier Forsberg.

Kulturminister Abid Raja var opptatt på annet hold, dermed ble en prat om pakistanske ghazals har noe til felles med blues umulig. Men Jonas Gahr Støre la i sin åpningstale vekt på festivalens satsning på de unge, i tillegg til at norsk musikk er kvalitet:

– Det er en fellesskapsopplevelse å komme på bluesfestival. Da Odd Nordstoga var ung sto han på denne scenen. Bluesfestivalen er et tegn og et håp for fremtiden, sa Støre, før han la til:

– Little Steven er ikke her, men det gjør ikke no’, for vi har sabla gode musikere!

Og nettopp ungdomsseminaret, Little Stevens Blues School, er bluesfestivalen på Notodden spesielt kjent for. Her får unge coaching av etablerte musikere. Det foregår rekruttering av nye, unge talenter gjennom Union Blues Cup, og unge får et dypdykk i blues på bluesstudiet på universitetsnivå ved USN Campus Notodden.

I år var det bandet Soft City fra Oslo som gikk av med seieren i Union Blues Cup, i konkurranse med The Vossa Rebels, Main Street Revival, Blue Energy, Delta Regal og Amp’d Entities. Flere band utmerket seg med høyt musikalsk nivå, spilleglede og svært gode vokalprestasjoner.

Kortreist og bredere

En undersøkelse foretatt av Respons Analyse i 2017 viser at 74 prosent av Norges befolkning, eller tre av fire nordmenn, kjenner til Notodden Bluesfestival og forbinder Notodden med blues.

Hundrevis av store utenlandske artister har opptrådt på Notodden gjennom årene, artister som har levert minneverdige opplevelser og vekket latter, gråt og eufori.

Årets festival var kortreist, det vil si programmert med band og artister bosatt i Norge, og var i tillegg en sjangermessig bredere festival enn tidligere. I år tronet CC Cowboys, DumDum Boys, Di Derre, Dance With A Stranger og TORA øverst på plakaten, sammen med Knut Reiersrud, Rita Engedalen, Kid Andersen, Claudia Scott og Vidar Busk. På scenene rundt om i byen dukket i tillegg lokale band og overraskende opplevelser opp på løpende bånd.

Publikum på både Notodden Bluesfestival og andre bluesfestivaler i landet har uttrykt ønske om å løfte fram norske artister. Det er derfor ikke nytt at festivalen er preget av utøvere bosatt her i landet. Festivalledelsen tok nye grep allerede før koronaåret. Innslaget av norske band, større lokal representasjon og bruk av mindre klubber økte markant allerede under Notodden Bluesfestival 2019, etter en nedtur i 2018 som førte til tre folkemøter og utarbeidelsen av en strategiplan.

Men hva betyr det for en internasjonal bluesfestival at programmet utelukkende består av artister bosatt i Norge? Kan Notodden Bluesfestival beholde sin identitet uten amerikanske trekkplastre fra Mississippi, Chicago og Alabama?

– Det forandrer noe av identiteten til festivalen vår akkurat i år, forteller festivalsjef Forsberg.

– Alle de internasjonale bluesartistene er jo borte, men det ga plass til enda flere nasjonale bluesartister. Det er bra i seg selv, når det er som det er. Vi har erstattet noen av de internasjonale blues-headlinerne med norske, litt brede navn, som DumDum Boys, CC Cowboys, Di Derre med Unni Wilhelmsen og Dance With A Stranger. Det opplever jeg som positivt i år.

– Vi ønsker å være inkluderende, og gi et tilbud til alle i en vanskelig tid der gjenåpning av kulturlivet er både etterlengtet og utfordrende, fortsetter festivalsjefen.

– Vi har et tydelig bluesstempel med nesten alle de mest kjente norske bluesartistene, men samtidig blir vi en møteplass for folk som i stor grad ikke har kunnet oppleve livemusikk på ett og et halvt år. Det er en intensjon da for oss å ønske alle velkommen tilbake på konsert.

Omstillingsprosess

Mye har skjedd siden festivalens budsjett på 12,5 millioner kroner i 2005 til 23 millioner i et normalår. Med 35 000 besøkende i 2019 og et av de beste årene i festivalens lange historie, med mer enn 100 artister på én festivalhelg og en omsetning på over 22 millioner, hadde «Bluesbyen Notodden» gledet seg stort til fjorårets folkefestival. Den ble avlyst.

– Ja, vi var fulle av optimisme for 2020, og så kom mars…, sukker Jostein Forsberg, som forteller at bluesfestivalen fikk 490 000 i koronakompensasjon. Tidligere i år var han forsiktig optimist.

– Vi ventet spent på hvilke signaler kulturminister Abid Raja ville gi. Festivalen kunne bli stor, mellomstor eller bitte liten, sier Forsberg, som i forkant håpet på 7500 publikummere over fire dager.

Forsberg forteller at de økonomiske ringvirkningene av festivalen er enorme i et vanlig år. I tillegg til det rent økonomiske kommer effekten på Notoddens identitet og omdømme.

– Ønsket om en noe åpnere musikkprofil var ganske massivt fra lokalbefolkningen spesielt, forteller Forsberg.

Og det ønsket fikk lokalbefolkningen oppfylt. Blue Energy, Spinning Wheels, Byting, Notodden Roadshow, Akkerhaugen Raid, The Boots Band, Musikkollektivet Notodden og The Norwegian Soulband med Kim Rune Hagen, kjent fra Idol og Melodi Grand Prix, er alle band og artister fra nærområdet og regionen, og bidro til en bred og kortreist festivalprofil.

Jailhouse Stage kalles prosjektet som har vært del av bluesfestivalen siden 2012. Notodden Bluesband-sjef Trond Ytterbø har i mange år jobbet med musikalske prosjekter blant innsatte i Telemark som skal tilbakeføres til samfunnet, og sammen med Blues Factory AS og Notodden Bluesfestival arrangerer han populære gratiskonserter på Bellmann pub som kick-off for Notodden Bluesfestival – så også i år.

Også Norsk Utflukt, bestående av poeter, låtskrivere og musikere, er et kjært og kjent innslag i festivalen. Lars Saabye Christensen, Kåre Virud, Espen Fjelle, Tore Wildhauer og Baard Slagsvold lever opp til tittelen på det siste albumet, Heder & Verdighet som ble sluppet i mai, deres første – og etterlengtede – plate på ni år.

Jostein Forsberg er fornøyd etter årets bluesfestival. Men som andre festivalsjefer er han usikker på hvordan framtida blir for både festival- og helårsarrangører:

– Hva de neste årene bringer er vanskelig å spå om. Vi kan bare håpe at vi kommer tilbake til en norsk festivalsommer i 2022 som kan ligne på noe vi er vant til. Vi kan håpe på at konserter, teater, kino og alt det gode ved kulturlivet kommer tilbake og vil blomstre utover høsten og vinteren. Vi trenger det nå. Hva gjelder arenaer hos oss, så vil erfaringer fra 2020 og 2021 telle med i vurderingen av det.

– Én ting er imidlertid sikkert: man må alltid være forberedt på og villig til endring. Det har denne tida vist oss, sier blues-sjefen.