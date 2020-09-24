Linnea Dale under konsert på MF Storegut sommeren 2020. Konserten ble tatt opp og sendt i en større digital konsertproduksjon Notodden Blues Festival produserte og sendte i august

(Foto: Notodden Blues Festival)

Blues

Nytt studietilbud i strømming og konsertproduksjon

Publisert
24.09.2020
Skrevet av
- Red.

Notodden Bluesfestival og Universitetet i Sørøst-Norge starter Norges første studium i strømming og konsertproduksjon for koronarammede musikere og arrangører i kulturbransjen. Søknadsfrist 28. september, studiestart allerede denne høsten.

– Vi har selv måtet omstille oss i denne perioden, og vårt eget fantastiske Juke Joint Studio har vært en ypperlig arena for oss i forhold til dette, forteller sjef for Notodden Bluesfestival (NBF), Jostein Forsberg, i en pressemelding. – Nå når Universitetet i Sørøst-Norge og NBF samarbeider om et eget studietilbud i streaming og konsertproduksjon vil flere få muligheten til å benytte seg av dette i studiet.

– Vi ser fram til å ta imot studentene i Juke Joint Studio på Notodden, som huser utstyr fra legendariske Stax Studio i Memphis, sier han. Mange musikere måtte lære seg å strømme live under korona-krisen, og for noen ble dette en alternativ og viktig inntektskilde. NBF har i koronaperioden selv måttet tenke alternativt, og har strømmet en mengde konserter, forteller Forsberg. Studiet blir Norges første og eneste universitetsstudium i strømming og konsertproduksjon, og gir studentene 15 studiepoeng.

I løpet av studiet skal studentene i tillegg spille inn musikk hjemme, og i musikkstudioene på campus. Studiet finner sted på campus Notodden, og studentene lærer hvordan de prosjekterer, filmer, gjør lydopptak og strømmer en live-konsert via sosiale medier. Emnet fokuserer på praktisk arbeid, og skal i slutten av semesteret avsluttes med i en strømmekonsert, der studentgrupper har ansvar for hele strømmeproduksjonen, fra A til Å, sammen med faglærere.

Emnet skal gjøre musikere, utøvere og arrangører i stand til å kunne gjennomføre alle de viktigste prosessene som er involvert, og å ha et faglig og teknisk overblikk over hele produksjonslinjen. Kunnskap om hvordan man ivaretar eierskap og rettigheter til innspilt lyd- og bilde er også en del av studiet.
– Ansatte eller frilansere innen musikk eller arrangørfeltet får en sjelden anledning til å lære av profesjonelle og ledende faglærere innen konsertfilm- og lydproduksjon i Norge. Dette er et nyskapende studium, fra Bluesbyen Notodden, sier Forsberg.

Juke Joint Studio på Notodden (Foto: Notodden Blues Festival)

Behov for ny kompetanse i kultursektoren
Virkeligheten for aktører i kulturbransjen er endret, og studiet tilbyr kompetanse som gjør aktørene kompetente til å møte framtidens kulturformidling.

– Tilbudet er for alle som jobber med konsertproduksjon som musiker og arrangør, eller andre i kultursektoren som er rammet av korona-epidemien. Studiet er et svar på kulturbransjens behov for tidsriktig kompetanse i den nye virkeligheten sektoren er på vei inn, i og ruster bransjen for en ny tid, hvor fysiske konserter blir utfordret av digitale opplevelser, sier Bård Gunnar Moe, universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja applauderer initiativet:
– Korona-epidemien har på kort tid endret kultur- og konserttilbudet for artister og publikum. Jeg tror noen av disse endringene trolig har kommet for å bli. Selv om streaming aldri vil kunne erstatte det fysiske møtet, åpner det opp mulighetene for at flere kan få oppleve et større spekter av kulturopplevelser. Jeg er derfor glad for at Universitetet i Sørøst-Norge har sett hvilken utfordringen dette innebærer for bransjen og at de nå tilbyr utdanning i streaming- og konsertproduksjon. Dette vil kunne gi kulturbransjen verdifull kompetanse for framtiden, sier han.

Studiet har søknadsfrist 28. september i år, og starter opp allerede denne høsten. Les mer om studiet og søknadsprosess på hjemmesidene til Universitetet i Sørøst-Norge.

Relaterte saker

Illustrasjonsbilde: Håkon Kornstad holdt konsert hjemmefra lørdag 14. mars via Brakkesyke

Samleside for nettkonserter

Koronasituasjonen skaper nye konsertarenaer og formidlingsmåter. Her samler Ballade ulike arenaer og plattformer på nett. Tips oss!

Audun Molde

Hva skjer med live-musikk etter koronakrisen?

Konserter ble over natta flyttet fra fysisk til digitalt format. Går musikkbransjen i gratisfella igjen, som den gjorde med Napster?...

Bugge Wesseltoft

Så ingen løsning da, ser ingen løsning nå

Bugge Wesseltoft mener vi må innse at norsk «nisjemusikk» som klassisk og jazz aldri kommer til å tjene penger på...

Flere saker

Jo David Meyer Lysne

Jo David Meyer Lysne i mentorprogram for unge komponister: Musikk for strykere og en kinetisk messingskulptur

Denne uken fremføres to verk fra komponist Jo David Meyer Lysne som del av Festspillene i Bergens nye mentorprogram, Premiere....

Erica Leypoldt i FKP Scorpio Norge: travel sommer.

Nyfusjonert og med et stup inn i festivalsommeren

– Publikum har vært enormt tålmodige og rause, mener daglig leder i FKP Scorpio Norge.

Musikk i tall

Telleapparatene

Hvor lenge skal hvor mange institusjoner telle kulturnæringen etter sine respektive kriterier før vi er fornøyde, spør Tellef Øgrim.