AktueltBransjen

WiMP 5 år i Norge

Publisert
19.02.2015
Skrevet av
- Red.

Fem år etter at musikktjenesten ble lansert på det norske markedet har den 500 000 brukere i fem land.

Musikktjenesten WiMP ble lansert i Norge den 19. februar 2010 på by:Larm. På femårsdagen rapporterer tjenesten å ha rundt en halv million brukere fordelt på fem ulike land.

Bruken har i følge WiMP så langt gitt utbetalinger på rundt 400 millioner kroner til norske plateselskaper og rettighetshavere.

De siste månedene har TIDAL, en global versjon av WiMP HiFi blitt lansert, stadig med norske artister i front. «TIDAL vil nå gi norske artister et vindu mot verden» heter det i WiMPs pressemelding.

I slutten av januar ble Aspiro, som, som eier WiMP, solgt fra Schibsted. Det var Project Panther Bidco, eid av Shawn Carter, bedre kjent som Jay-Z, som kjøpte Aspiro, for rundt en halv milliard kroner.

I forbindelse med femårsdagen presenterer WiMP lister over de mest spilte artister, låter og album i perioden.

Hele listen ser du her.

Will Page

Spotify: Feilslutning at albumet er dødt

Brukertall fra strømmetjenestene kan ikke tas til inntekt for ryktene om formatets bortgang, mener både leder for Sky- og scene...

Spotify fem år

Spotify fem år

Spotify har bursdag, og melder her om sine egne milepæler.

Pål Bråtelund

Tyngre strøm?

WiMP satser alt på ukomprimert strømming. Beat.no vender tommelen ned. Spotify venter på raskere nett. Kan høyoppløselig lyd redde strømmingens...

Stein Bjelland

Norsk strømming eget fag i New York

I høst drar aktører fra norsk strømmebransje til New York University for å undervise musikk- og mediestudenter i den norske...

Skjermbilde 2015 03 30 kl. 15.13.43

Uklar fremtid for norske Wimp

Wimp, som tidligere denne måneden ble kjøpt opp av rapperen Jay-Z, lanseres i kveld under det nye navnet Tidal.

Martin Kvale

Mer penger i omløp i Norge for å skape spill og spillmusikk nå

Norsk spillmusikknytt i Ballade leverer de ferskeste nyhetene innen norsk musikk og lyd til spill. Fra nå inkluderer spalten også...

Annerledesåret 2020 var Andreas Melands første år som sjef for Sildajazz i Haugesund. Han og staben tar med seg mange gode erfaringer over til neste års festival – for festival blir det, pandemi eller ei

– Musikkopplevelser har sjelden vært viktigere enn i år

Etter uker i uvisshet om de kunne arrangere festival eller ei, etter å ha hørt på NRK Alltid Nyheter for...

Neseblod stengt pga brann

Brann i Helvete

Ballade har besøkt den legendariske og ikoniske platebutikken Neseblod i Gamlebyen i Oslo etter kjellerbrannen sent tirsdag kveld.