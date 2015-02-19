WiMP 5 år i Norge

Fem år etter at musikktjenesten ble lansert på det norske markedet har den 500 000 brukere i fem land.

Musikktjenesten WiMP ble lansert i Norge den 19. februar 2010 på by:Larm. På femårsdagen rapporterer tjenesten å ha rundt en halv million brukere fordelt på fem ulike land.

Bruken har i følge WiMP så langt gitt utbetalinger på rundt 400 millioner kroner til norske plateselskaper og rettighetshavere.

De siste månedene har TIDAL, en global versjon av WiMP HiFi blitt lansert, stadig med norske artister i front. «TIDAL vil nå gi norske artister et vindu mot verden» heter det i WiMPs pressemelding.

I slutten av januar ble Aspiro, som, som eier WiMP, solgt fra Schibsted. Det var Project Panther Bidco, eid av Shawn Carter, bedre kjent som Jay-Z, som kjøpte Aspiro, for rundt en halv milliard kroner.

I forbindelse med femårsdagen presenterer WiMP lister over de mest spilte artister, låter og album i perioden.

