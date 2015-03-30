AktueltBransjen

Uklar fremtid for norske Wimp

Publisert
30.03.2015
Skrevet av
Kristina Ketola Bore

Wimp, som tidligere denne måneden ble kjøpt opp av rapperen Jay-Z, lanseres i kveld under det nye navnet Tidal.

Tidal har tidligere eksistert som et søsterselskap til Wimp, der hovedfokus blant annet har vært på høykvalitetsstrømming av musikk og video. De to tjenestene eies av Aspiro, som ble kjøpt opp av Jay-Z.

Dagbladet påpeker at lanseringen også byr på tøffere konkurranse, der flere artister har meldt sin støtte til Tidal gjennom en kampanje i sosiale medier.

Avisen henviser til nettsiden Breakit, som påstår at flere artister som Beyonce, Kanye West og Madonna kan komme til å kun gi ut ny musikk gjennom Tidal, og som konsekvens unngå nyutgivelser på blant annet Spotify.

Dagbladet siterer Spotifys pr-manager Malin Cumzelius, som fremholder at de er et selskap i vekst: « Vi har hatt de siste albumene til Kanye West og Madonna tilgjengelige og vi har fremdeles deres kataloger på tjenesten vår, så du kan enkelt se at bortfallene fra tjenesten er veldig begrensede. De siste slippene til Drake og Kendrick Lamar viser også hvor vesentlig det er for deres egne karrierer at de er tilgjengelige på Spotify. Som igjen er vesentlig for plateselskapenes egen framgang.»

Det er enda uklart hva som vil skje med Wimp-kontoret og ansatte her i Norge. I en sak om lanseringen belyser Aftenposten at det har vært kontrabeskjeder fra de to partene, der Wimps redaksjonssjef i begynnelsen av måneden fortalte avisen at Wimp og Tidal ville bestå parallelt. Som Aftenposten understreker står dette i kontrast til beskjeden fra Jay-Z sitt plateselskap, Roc Nation. De skriver på sin hjemmeside at Wimp avvikles. Den norske kommunikasjonssjefen hos Wimp, Kristin Eldnes, uttaler videre til Aftenposten at ting per nå er uklart også hos dem.

– Det jobbes med alle detaljene frem til mandag, og det er mange baller i luften og mye som skal avklares. Før det kan ikke jeg kommentere noe, men jeg tviler vel på at man i USA akkurat nå er så veldig opptatt av hva som skal skje i Norge fremover, sier hun til avisen.

Aftenposten skriver at svar på hva som skjer med de ansatte og kontoret her i Norge mest sannsynlig blir avklart i kveld. Billboard melder at Jay-Z da stiller til pressekonferanse om sitt nye selskap Tidal.

 

Oppdatering:

Aftenposten melder i dag at Wimp-kontoret i Oslo fortsetter som før.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
