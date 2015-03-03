TIDAL lansert i Norge

WiMPs internasjonale HiFi-tjeneste TIDAL er tilgjengelig fra i dag

TIDAL er den første globale musikktjenesten som kombinerer HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideo og redaksjonelt innhold.

Med en egen «Nordics» sjangerside, er et av målene å gi norske og nordiske artister en ny arena for eksponering overfor et internasjonalt publikum.

TIDAL er introdusert som et separat varemerke og abonnement fra WiMP, med nytt utseende og tilgang til flere lydsystemer enn WiMP i dag har.

TIDAL ble lansert i USA og Storbritannia i oktober, og blir i løpet av første kvartal tilgjengelig i 30 land. Foreløpig er det den internasjonale utgaven av TIDAL som åpnes for nordmenn, mens en norsk utgave lanseres senere i år.

Tidal eies av Aspiro AB. Tjenesten finner du her.