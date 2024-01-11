Rockheim Hall of Fame finner veien videre

– I 2023 har vi gjort endringer og bygd en skikkelig grunnmur for utvikling av Rockheim og Rockheim Hall of Fame, skriver museumsdirektør Arnfinn Stendahl Rokne i dette tilsvaret på Hall of Fame-kritikken.

Teksten er et svar på innlegget fra musikkjournalist Tom Skjeklesæther, publisert her i Ballade 10. januar. Tilsvaret er skrevet av Arnfinn Stendahl Rokne, museumsdirektør ved Rockheim og Ringve Musikkmuseum.

Vi er glade for alle som er opptatt av Rockheim Hall of Fame og hva Rockheim skal være. Vi lever i en tid der det produseres masse bøker, filmer og nyutgivelser av norsk populærmusikk.

Alt som løfter fram musikken er bra, og ingen museer kan uansett klare å bevare, dokumentere eller fortelle om alt innen den kulturarven de skal forvalte.

Vi har møte i nominasjonskomiteen for Rockheim Hall of Fame i dag, så de som er opptatt av at Aunt Mary, og andre av de banda som var viktige i den tidlige norske populærmusikkhistorien, gjør en god jobb med å fremme sin sak på riktig tidspunkt.

Innlemmelser i Rockheim Hall of Fame er et langsiktig arbeid. Grunnen til å ta inn få artister per år er at vi skal få mulighet til å jobbe skikkelig med å dokumentere karrieren til artistene, og at artistene som blir innlemma skal få bra synlighet i forbindelse med innlemmingen.

Det er mange måter å sette opp Hall of Fame-program på. Vår versjon av Hall of Fame er litt annerledes enn andre. Den er demokratisk på den måten at det settes sammen en nominasjonskomité som går gjennom egne og innsendte forslag fra publikum via vår nettside.

Så sendes dette ut til en bred jury med ca. 200 personer fra musikkbransjen – musikere, festivaler, plateselskap m.m. – og folk med musikkunnskap, som journalister, forfattere, akademikere og så videre.

Sånn sett blir det en anerkjennelse fra bransjen, og det er noe som vi oppfatter at artistene setter pris.

Utfordringa er at vi gir fra oss styring – gjennom denne typen samskaping gir museet fra seg kontroll, og vi må tåle at våre faglige vurderinger blir utfordret av juryens avgjørelser. Vi tror på at det er klokt å involvere og samarbeide, og så evaluerer vi hvert år med tanke på utvikling av Rockheim Hall of Fame.

Nytt i år er at mulighet for publikum til å legge inn sine forslag på Rockheim Hall of Fames nettside. Vi ser at mange har benytta seg av det i år, og det blir lagt merke til av oss når noen kommer inn med tyngde der. Nominasjonskomiteen leser alle forslag som kommer inn.

Hall of Fame er i endring – Rockheim setter opp ny utstilling neste høst, nye formidlingsprogram utvikles på museet, vi lager podcast med de som innlemmes og vi prøver ut nye format på tv-sendinga. TV som format og opplevelse er også i endring. Publikumsvaner er i endring, og museet må hele tida jobbe med å utvikle og tilpasse sine tilbud for å være relevant og aktuell.

Vår formidling skal være leken, våre utstillinger skal være nyskapende og vi jobber med det klingende i formidlinga.

Vi er et museum, og skal jobbe etter høye museumsfaglige og etiske standarder. Mye av vårt arbeid er usynlig for publikum, men det er svært viktig at vi jobber grundig og systematisk med dokumentasjon og system for forvaltning av samlingene. Om vi ikke gjør det, så blir samlinger og kunnskap raskt utilgjengelig – vi ser det både hos oss og på andre museum at det av og til har gått fort i svingene, og når noen slutter så forsvinner kunnskapen med de som går ut døra.

Vi jobber etter samme standarder som Nasjonalmuseet, eller Norsk Folkemuseum eller et hvilket som helst annet museum.

Vi er langt i fra et trøndermuseum. Akkurat nå kan du oppleve Tommy Sydsæther og Vazelina Bilopphøggers, 80-tallet sett gjennom fotoapparatet til Lynn Goldsmith, og i hovedutstillinga finnes artister fra hele landet fra 50-tallet til i dag – også de som var viktige fornyere av rocken på 70-tallet. Rockheim er mye mere enn Hall of Fame, og vi samler på og formidler bredt fra norsk populærmusikks historie.

Rockheim har funnet sitt hjem midt i Norge i en levende kulturby med kanskje Europas ledende jazzutdanning og lange tradisjoner innen pop og rock.

Kom gjerne hjem til Rockheim på besøk og opplev hele spekteret av sjangre og artister i Norge fra 50-tallet til i dag.

