Hvem kan hjelpe Rockheim å finne veien hjem?

Plasseringen av Rockheim i Trondheim ser med perspektiv fra 2024 ut til å ha blitt et regionalt fokusert museum, som i ganske stor grad har gitt artistene som faktisk gir opphav til selve navnet Rockheim, en plass i baksetet.

Innlegget ble først publisert i Halden Arbeiderblad, mandag 8. januar 2024.

Av Tom Skjeklesæther, musikkjournalist.



Det er nå mange som stiller spørsmål ved hvorfor ikke Fredrikstad-/Sarpsborgbandet Aunt Mary er valgt inn i Rockheim Hall of Fame, nesten femten år etter at «hallen» ble opprettet.

Det er også mye som tyder på at Rockheims beliggenhet i Trondheim favoriserer «trønderrock» på bekostning av musikk fra vest, sør, nord og øst.

Rockheim i Trondheim åpnet offisielt i 2010, og året etter innlemmet man de første artistene i Rockheim Hall of Fame. De fem utvalgte i 2011 var a-ha, Wenche Myhre, Alf Prøysen, Jokke & Valentinerne og Åge Aleksandersen.

Det ga et klart signal om at Rockheim Hall of Fame ikke begrenset seg til rockartister. I forkant av etableringen av Rockheim i Trondheim var det en slags søkeprosess om å få oppdraget med å etablere et museum for norsk rock, og/eller populærmusikk, -historie.

Undertegnede var med i en gruppe oppnevnt av Halden kommune, sammen med blant annet Kai Andersen, daværende eier og produsent i Norges viktigste innspillingsstudio, Athletic Sound, som jobbet for at museet skulle plasseres i Halden.

Vårt alternativ skilte seg fra de andre forslagene ved at vi vektla et museum utviklet i samarbeid med IFE (Institutt for energiteknikk), med deres spisskompetanse på virtual reality, og IKT-utdanningen på Høyskolen i Østfold/ Halden og, i denne sammenheng viktig, å etablere en norsk Hall of Fame.

Da museet etter mange merkelige, politikerstyrte, rundturer havnet i Trondheim, adopterte Rockheim vårt forslag om en Hall of Fame. Vi hadde selvfølgelig hentet vår idé om en Hall of Fame fra USAs Country Music Hall of Fame and Museum i Nashville (etablert i 1964) og Rock & Roll Hall of Fame i Cleveland (etablert 1983).

Da Rock & Roll Hall of Fame i Cleveland valgte inn sine første artister, hadde de fokus på det vi kan kalle førstegenerasjons rockere og sentrale forgjengere i blues og country.

Det telte blant andre Robert Johnson, Jimmie Rodgers, Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly, Little Richard og Jerry Lee Lewis. Vi vet at det ikke fantes et like klart bilde av hvem som utgjorde en slik generasjon i Norge.

Verken Aunt Mary, Junipher Greene, Saft, Prudence, Ruphus eller Flying Norwegians, som var countryrock-pionerer i Norge med to essensielle album i 74 og 76, er valgt inn.

En mulig annen løsning hadde vært å starte med å velge inn den første generasjonen norske rockband som gjorde seg gjeldende på 1970-tallet.

Det ville ha innebåret Aunt Mary, Junipher Greene, Prudence, Saft, Popol Vuh (senere Popol Ace), Ruphus og Flying Norwegians. Pluss Pussycats som ga ut sine to første album i 1966.

Aunt Mary var det første av 70-tallsbandene som laget album, den selvtitulerte debuten i 1970, og som fulgte opp med rock-historisk viktige album som Loaded i 72 og Janus i 73.

Det sier noe om den internasjonale rekkevidden av Aunt Marys album at disse tre, pluss et senere live reunionalbum, ble utgitt i et boks-sett med vinyl-replika-CD-er i Japan i 2020. Mint-versjoner av Loaded på vinyl skal ha blitt solgt for oppunder tjue tusen kroner.

Undertegnede vil hevde at Aunt Marys Loaded, sammen med Junipher Greenes Friendship (71) og Prudences Tomorrow may be vanished (72), ble starten på seriøs, ambisiøs norsk rock med et klart, eget uttrykk. I stedet ble Pussycats valgt inn i 2012 og Popol Ace i 2017.

Nå har det gått så lang tid at det er mulig å mene at Rockheim har forspilt sine sjanser.

Eller noen band fra pønk-/ new wave-generasjonen; The Young Lords/ Saturday Cowboys, Kjøtt, DePress, The Cut og The Aller Værste.

Rockheim Hall of Fame har hatt tolv år til å rette opp at ikke Aunt Mary ble valgt inn i første runde. Nå har det gått så lang tid at det er mulig å mene at Rockheim har forspilt sine sjanser.

Når man ser på fordelingen av innvalgte artister tegner det seg et mønster. Det er per 2023 valgt inn sju artister med tilhørighet i Trøndelag, mot null med tilhørighet i Østfold.

Det er valgt inn to artister fra Vestlandet og fire fra Nord-Norge. Plasseringen av Rockheim i Trondheim ser med perspektiv fra 2024 ut til å ha blitt et regionalt fokusert museum, som i ganske stor grad har gitt artistene som faktisk gir opphav til selve navnet Rockheim, en plass i baksetet.

Dette er et innlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine meninger og refleksjoner.