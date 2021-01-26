– Ole i’Dole tilbake by popular demand! Hyggelig!

Ole Evenruds gjennombrudd kom aldri ut på CD. Han og Inger Lise Rypdal er blant de norske artistene som nå gleder seg over å få gamle utgivelser ut på CD, flere tiår etter originalutgivelsen.

– Jeg hadde akkurat fylt 20 år da den kom ut … Den er bra, da, den plata! Dette blir jo by popular demand, smiler Ole Evenrud.

Hans gjennombruddsplate Blond og billig skal komme på CD. Den er en av de første som er ferdigspleisa av fans gjennom prosjektet Norske albumklassikere. Like før den skulle komme ut på vinyl og kassett, i 1983, ga noen i apparatet ham tilnavnet i’Dole – 37 år seinere heter han kun Ole Evenrud.

Når Ballade.no ringer, sitter Evenrud og lærer seg å spille gitar venstrehendt. Altså speilvendt av det han vanligvis gjør. Ja, det er korona og 2021:

– Noe må en jo finna på nå for å få tida til å gå! Det er mye vanskeligere enn jeg trodde, bemerker han lattermildt på telefon fra Østfold.

– Det var veldig hyggelig da Christer ringte og spurte. Jeg håper de får inn litt på dette, for det er et fint tiltak for å revitalisere norsk musikk – og ikke bare den som har kommet ut de siste tre månedene. Det blir jo på en måte et historisk dokument, mener Ole Evenrud.

Christer – er Christer Falck, kjent plateutgiver og forlegger, nå med flere års erfaring med crowdfunding av utgivelser. Sammen med platesamler John Richard Stenberg får han nyutgivelsene opp og stå ved at minst 150 kjøpere forplikter seg til å kjøpe platetitler fra ei liste. Falck og Stenberg skriver om sin kommende plateserie Norske albumklassikere:

– I 1982 ble tidenes første CD produsert. Det var Billy Joels 52nd Street. Den første norske CD-plata som så dagens lys var Wenche Myhres Vi lever i 1983. Det tok seks år før CD-en ble det mestselgende mediet i Norge. I 1994 var LP-en så godt som utryddet. Så kom Napster, MP3, strømming og LP-ens bølge nummer to. Men CD-en var aldri borte.

Blond og billig var blant de første titlene som fikk nok oppslutning til å sikres plass blant Norske albumklassikere:

– Den står seg i dag, den plata. I den popsjangeren og fra den tida vil jeg si den plata der er helt innafor!

– Det var jo den du slo igjennom med.

– Ja, det var gjennombruddsplata mi, det. Og den solgte bra. Den neste plata mi ble nekta på radio og greier, da lugga det litt salgsmessig, med tittelen «Ayatollah» … Dén singelen var en skarp kritikk og satire av pastor Hans Bratterud, blant annet om frikirkemenigheters syn på å slå barn.

Men tilbake til den blonde plata: Siden Evenrud har solgt rettighetene til innspillinga for lenge sida, får han ingenting av nysalget når CD-en blir ferdigprodusert.

– De rettighetene solgte jeg unna mellom to hits, haha! Det gjør ingenting. Det er fortsatt min plate! Og jeg har spilt dem inn på nytt. Evenrud forteller at han gjerne spiller hitene «Hvis jeg var Gud», «Framtidsskrekk» – og sjølsagt «Det vakke min skyld» på konsert – i normale sesonger.

– Og så er det særlig hyggelig å se at naboen Kvitnes, hans første med Young Lords, også kommer. Henning Kvitnes’ band fra ung alder representerer Halden, som han sjøl. Evenrud nevner også flere navn fra samme generasjon som fortsatt samarbeider med, fra lista.

Inger Lise: Dreven 25-åring

Tiåret før Oles plate kom Inger Lise Rypdal med sin femte studioplate: Feeling, i 1975.

– Dette er lenge siden. Jeg husker at jeg var fornøyd med låtene, det er en veldig fin LP, synes jeg. Og på grunn av tittelen kom det en egen fanklubb som heter Society Feeling Inger Lise, ler Inger Lise Rypdal.

– Lenge siden, og du var ung, men allerede erfaren!

– Ja, ja, og jeg hadde allerede et barn på fem år. Jeg var tidlig ute.

Tidlig 70-tall for Inger Lise: I tillegg til nesten et soloalbum i året, var hun med på de populære Treff-platene – alt i regi av Talent.

– Jeg mer eller mindre bodde i det studioet. Akkurat denne innspillinga er vanskelig å huske for seg, for vi var i Talent-studioet i Kjølberggata hele tida på den tida. Men en ting jeg husker som særdeles flott – den gang spilte man jo inn med alle stemmer og instrumenter i ett, det var ikke snakk om å legge på strykere i etterkant – var da vi hadde fullt orkester inne, i tillegg til stort band og vi spilte inn det hele live, forteller Inger Lise Rypdal.

På plata Feeling finnes noen fornorska versjoner av utenlandske hits, som Abbas «S.O.S.»

– Det var litt gøy for jeg var den første som fikk gjøre ABBA-låter utenom dem. Da jeg hadde gjort den på norsk fikk vi beskjed fra Stickan Andersson om at de var veldig fornøyde med versjonen, minnes Rypdal.

Også «Femten år» er en sang som hun gjorde stor på norsk.

– Den har jeg tatt opp igjen de senere årene fordi den er så innmari vakker. Teksten er kanskje litt svulstig, litt gammeldags, men det er sånn den ble skrevet den gang. Originalen sang Janis Ian («At Seventeen»), en sang du kanskje også har hørt med Frida Ånnevik som ga den ut med helt ny tekst i 2019.

Inger Lise, en av Norges største artister da, og en av Norges største artister nå, er også takknemlig for at plata fra 1975 får komme på CD:

– En kjempemorsom idé! Jeg er blant dem som setter pris på at man kan holde plata i hendene. Det er fint med Youtube og Spotify, men jeg synes noe har gått tapt på veien. Jeg liker best å kunne bla i et omslag; se hvem som spiller, hvem som korer, alle de tingene der, sier Rypdal.

– Tilgjengeliggjøre

Alle som ønsker, kan foreslå utgivelser via en egen facebookgruppe med ...klassikerne – så lenge det er norske plater som aldri kom på CD. Vil man være med, må man forplikte seg til utsalgsprisen, og sier mange nok ja til én tittel, blir den realisert. Serien kommer kun ut på CD – ikke vinyl, sier utgiver Christer Falck i en epost:

– Dette er et dugnadsprosjekt for å tilgjengeliggjøre musikk på alle plattformer. CD er dessuten på vei opp, og LP på stedet hvil. Falck mener prisen på vinyl bidrar til at LP-salg har stagnert, og vil løfte fram CDene som han mener musikkentusiaster fortsatt spiller.

Andre navn som er klare, er Drama, Kristin Berglund, Saft og Lars Mjøen.

Flere navn er foreslått og finansieres blant fans nå, som Jannicke, Olav Stedje og Tobben & Ero.