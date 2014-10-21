Norsk strømming eget fag i New York

I høst drar aktører fra norsk strømmebransje til New York University for å undervise musikk- og mediestudenter i den norske strømmemodellen. – Vi ligger langt foran, sier initiativtaker og kursleder Stein Bjelland.

Fjorten studenter på tvers av nivåer har meldt seg opp til faget ”The Future of The Streaming Economy: Scandinavia as a Case Study”, som startet ved The Clive Davis Institute of Recorded Music (ReMu) i september i år. Instituttet er en del av The Tisch School of the Arts, som igjen tilhører New York University (NYU).

– Det er rett og slett ikke plass til flere, sier emneleder og initiativtaker Stein Bjelland.

Det skorter nemlig ikke på interessen for temaet, forteller han, hverken i klasserommet eller på lærerværelset, hvor Hall of Fame-låtskriver Desmond Child og The Roots-trommeslager Questlove er blant kollegaene.

– Norge og Skandinavia er flere år foran det som skjer her i USA, vi er for tiden verdensledende.

Bransjen med på laget

Kurset, som går frem til jul, er et samarbeidsprosjekt mellom ReMu og Høgskolen i Hedmark, campus Rena. Strømmetjenesten Wimp/Tidal og Phonofile, Nordens største digitaldistributør for uavhengige plateselskaper, er også med på prosjektet og stiller med gjesteforelesere utover semesteret.

Bjelland har selv jobbet med musikk og næringsutvikling i flere år, blant annet gjennom eget selskap Great Moments og som prosjektleder for musikkinvesteringsfondet Buzz i Bergen. Han har gjort flere prosjekter i samarbeid med NYU de siste årene, og kontaktene som har ført til at han nå underviser i et eget fag går tilbake til sent 90-tall da han selv jobbet som musiker i USA med bandet Getaway People.

– Jeg kan mye om de store linjene, skiftene og forandringene de siste 15 årene, og i tillegg kjenner jeg godt til det amerikanske markedet. Samtidig er det viktig for meg å få Wimp/Tidal og Phonofile med på laget, det er de som sitter på spesialkunnskapen, sier Bjelland.

”Hands-on” læring

I løpet av høsten skal studentene få en innføring i de skandinaviske strømmemodellene med fokus på historikk, A&R, digital markedsføring, salg og ulike forretningsmodeller. Som en del av kurset arrangerer Bjelland også en konferanse i New York i november for både akademia og musikkbransje med paneldebatter og foredrag. Semesteret kulminerer i at studentene selv får praktisere hva de har lært.

– Hver student blir registrert som en egen underlabel hos Phonofile, og skal plukke artist, lage strategier, drive marketing og slippe musikk i den virkelige verdenen for å se og analysere effekten av blant annet digital markedsføring. Er de heldige så ”breaker” de en artist og kan i tillegg til å gi ut god musikk tjene penger, smiler Bjelland.

Han erkjenner at Norge fortsatt har en vei å gå når det kommer til pengefordelingsaspektet ved strømmemodellen.

– Men rammene fungerer. Forbrukeren er igjen villig til å betale for musikk og folk abonnerer. Pengene er i ferd med å renne tilbake i de gamle elveløpene, musikk er igjen i ferd med å få finansiell verdi.Så får man heller diskutere og se på fordelingen i dette systemet, sier Bjelland.

–Det er et stort behov for forskning og mer grunnleggende kunnskap omkring dette, men akkurat nå kan vi noe som amerikanerne ikke kan, og vi er tidlig ute. Diskusjonene her borte har vi hatt på by:Larm for flere år siden, sier kurslederen.

– Skiftet her kommer snart, da må vi sikre at vi er med når det skjer. Her er det utrolige muligheter for norske aktører og norsk musikkbransje. Nå trenger de vår kunnskap, og det har jeg lyst til å være med på å gi dem.

I norske fotspor

– Et institutt som hevder å utdanne den neste bølgen av bransjeledere innenfor musikk og media ville ligget bakpå om det ikke adresserte og utforsket ideer for vekst rundt strømmemodellen og det kulturelle skiftet som vi ser i dag, sier Nicholas Sansano, Associate Chair ved ReMu.

Sansano, som tidligere har jobbet som produsent for blant annet Public Enemy, Run DMC og Sonic Youth, er ikke i tvil om at den amerikanske musikkbransjen vil følge i norske fotspor når det gjelder strømming og teknologi, men han tror at en bedre inntjeningsmodell må på plass før bransjen våger å gi seg hen.

– Strukturen rundt royalties slik den er i USA i dag oppmuntrer ikke til å ta i bruk strømmemodellen, folk ser at de ikke kan leve av det. Til en viss grad representerer modellen en utnytting. Slik er det ikke i Skandinavia – i alle fall ikke slik vi ser det fra denne siden av verden, forklarer Sansano.

– Men her i USA er det strømming av video som leder vei, de fleste store nettverk og selskaper som Netflix og Amazon tilbyr store kataloger. Problemet her er universell tilgang til bredbånd. Jeg vet det høres latterlig ut, men flere steder i USA har man begrenset tilgang til høyhastighets internett, sier Sansano.

Planlegger flere prosjekter

Å bruke Norge og Skandinavia som saksstudie er en effektiv måte å introdusere realitetene rundt emnet for studentene på, ifølge Sansano, og Bjelland bekrefter at ReMu og Høgskolen i Hedmark planlegger flere samarbeidsprosjekter, uten at han foreløpig vil si noe mer konkret.

– Det som er flott både ved ReMu og på Rena er at de har få fast ansatte, men mye bransjefolk som ansettes og gjør slik som jeg gjør nå. Man underviser kanskje i et fag i ett semester, så er det gjerne ikke aktuelt lenger fordi virkeligheten utenfor institusjonen har forandret seg. Det er få norske universiteter og musikkutdanninger som klarer å gjøre dette bortsett fra Rena. De har fått en utdanning som tar virkeligheten på pulsen, sier Bjelland.

– Viktig for egen utvikling

På samme måte som amerikanerne kan lære av Norge når det kommer til strømming, tror Bjelland at de norske aktørene han har fått med seg på laget også har godt utbytte av utvekslingen – noe daglig leder i Phonofile, Erik Brataas, bekrefter.

– Gjennom de siste årene har vi i Phonofile i økende grad utviklet oss til en kunnskapsbedrift med fokus på kompetanseutvikling og kompetansedeling. At vi blir involvert i forelesninger på NYU er slik sett veldig motiverende og bekrefter samtidig at vi gjennom vår sterke posisjon i det nordiske markedet har opparbeidet kompetanse som er relevant langt utenfor egne grenser, sier Brataas i en pressemelding.

– Det er jo også slik at vi har mye å lære både av den amerikanske musikkindustrien og av akademia, så samarbeidet med NYU er også viktig for vår egen utvikling, sier Brataas, mens Bjelland skyter inn en ”funfact” til slutt:

– Den første strømmemodellen for musikk, Tel-musici, ble lansert allerede i 1909 i Wilmington, Delaware i USA, hvor abonnenten måtte garantere for $18 per år. Historien repeterer seg selv, smiler kurslederen.