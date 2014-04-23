Strømme, eller ikke?

Lave inntekter fører fortsatt til at noen holder repertoar tilbake fra strømming. Mens Kirkelig Kulturverksted bremser, returnerer lille Hubro til strømmeuniverset.

Regelen er at det tar tre år fra utgivelsesdagen før et album fra Kirkelig Kulturverksted (KKV) dukker opp på Spotify eller WiMP.

— Dette er nedfelt i våre avtaler med artistene, sier Erik Hillestad, daglig leder i KKV.

Les også:

Nordisk entusiasme

Hillestad er skeptisk til det han kaller ”en uforbeholden entusiasme for teknologi”, som ikke minst preger oss nordmenn.

— Den teknologiske entusiasmen i Norge og Sverige er et veldig spesielt fenomen. Mantraet er at ”Streaming har kommet for å bli”, men erfaringen tilsier at det kommer andre plattformer, sier Hillestad, og legger til at tall fra mange andre, større markeder viser at flertallet tross alt fortsatt foretrekker musikk i en eller annen fysisk form.

Mange selskap i land som USA og England, spesielt de uavhengige, er fortsatt skeptiske til å basere inntekten på strømmemodellen, slik den fungerer nå.

Samtidig må selvsagt også Hillestad innse at strømmingen øker, også for KKVs utgivelser.

Les også:

Det finnes et unntak fra KKVs strømmeskepsis. Alle nyutgivelser fra KKV strømmes nemlig umiddelbart ut på norske tjenesten Beat.no, men så betaler også Beat mye mer per stream, sier Hillestad.

Beat har med andre ord en eksklusiv rett til å strømme nye KKV-utgivelser

Erik Hillestad ønsker en omfordeling av avregningssystemene. Foto: KKV

For at strømmeinntektene skal yte nyutgivelser rettferdighet og bidra til å gjøre det mulig å gi ut ny musikk i fremtiden, må avregningssystemet i følge Hillestad legges om. Hillestad sikter ikke til forslag som innebærer at en strømmekundes strømming går direkte til artisten som faktisk strømmes (som det norske prosjektet Sky og Scene foreslo under årets SXSW).

— Det gir alt for lite utslag. Et godt system må prioritere nyskapende musikk, for eksempel ved at det blir gitt ti ganger så mye til plater som er under ett år gamle enn det som går til eldre utgivelser, sier han.

Hubro åpner strømmen

Det lille jazz/impro-selskapet Hubro, som har gitt ut 35 utgivelser siden 2009, har vært ute av strømmetjenestene siden slutten av 2012. Etter grundige diskusjoner med seg selv og musikerne er Andreas Meland nå i ferd med å legge repertoaret tilbake i strømmeuniverset.

— Det var bred enighet i artiststallen da vi gikk ut. Det er fortsatt idiotisk å ha platene liggende der ute rent bedriftsøkonomisk, for jeg frykter at strømmingen aldri kommer til å føre til inntekter av betydning for Hubros utgivelser, sier Meland.

Når Hubro-artister som Huntsville, Mats Eilertsen, Ivar Grydeland og Stein Urheim likevel nå er tilbake på Spotify og andre strømmetjenester, er grunnen at det fremmer synligheten.

— Jeg tror vi må akseptere at vi bør være til stede der lytterne er. Jeg begynte å tenke at jeg gjorde musikerne en bjørnetjeneste, sier Meland, som ikke registrerte økt salg på andre plattformer, nedlasting eller fysisk, i perioden da Hubro-utgivelsene ikke var strømbare.

Hubro eies av Grappa, noe som i følge Meland er en forutsetning for virksomheten. Han jobber selv til daglig i Grappa (Hubro drives med om lag et halvt årsverk), blant annet som norsk representant for tyske ECM.

Les også:

ECM fortsatt ute

Som mange Ballade-lesere vil ha registrert holder Manfred Eicher ECMs utgivelser unna strømming.

ECM er i følge Meland et av de få selskapene som kan være tjent med å la repertoaret være utenfor Spotify og andre strømmekanaler.

— ECM har en lang historie og et stort og etablert publikum. For lille Hubro er situasjonen altså annerledes. Jeg tror vi må være forsiktige med å gjemme oss hvis vi skal klare å bygge opp noe i dagens situasjon, avslutter Andreas Meland.